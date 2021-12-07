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氣候變遷沒有局外人 能源局：2050淨零碳排靠「2x2」

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導

能源局長游振偉表示，台灣進口能源占比近98%，要達到推動2050淨零碳排勢必要增加自產能源占比，也是再生能源。能源局採取先緩後快的路徑，未來策略將推動「低碳-零碳」與「能源-產業」的2x2淨零轉型架構，確保台灣達到目標。

台灣因為能源短缺因此有98%的能源仰賴進口，其中以石油、煤炭跟天然氣為主。游振偉說，能源無法自主導致供應安全及能源價格都容易受到國際事件的影響，因此必須提高生質能與廢棄物、光電及水力等自產能源。

而在發電結構方面，台灣仍以煤炭及天然氣等化石能源為主，兩者總計逾八成，面對全球減碳趨勢極具挑戰，必須加速發展無碳及低碳能源。蔡政府上任後規劃以「增氣、減煤、展綠、非核」四大策略，目標在2025年發電占比可達燃氣五成、燃煤三成、綠能二成。

游振偉表示，台灣發展綠能以太陽光電離岸風電為主。光電在今年11月已達7.17GW（10億瓦），2020年的年發電量達60.95億度，成功案例包括嘉義台泥漁電共生專區、台電七股鹽田、台糖七股不利耕作地及彰濱崙尾東區等。

針對離岸風電，台灣在2019年12月，首座離岸風場正式商轉，不但是台灣第一、更是亞太第一座商業化離岸風場；台電公司的首座離岸風場也於8月商轉。游振偉也提到，明年在苗栗、彰化、雲林都會有嶄新風場運轉；離岸風場發展不僅是生產綠電，更藉由國產化帶動本土供應鏈發展，預計至2025年累計產值可達1,218億元。

而隨著各國從1997年京都議定書、2015年巴黎協定到剛結束的COP26，顯示國際間對於氣候變遷的重視，全球也有146個國家、歐盟及台灣響應淨零碳排，而所謂的淨零碳排並非指不排碳，而是碳排放量與碳匯相減達到淨零。

因此，游振偉指，台灣未來策略將推動「低碳-零碳」與「能源-產業」的2x2淨零轉型架構，短期優先推動成熟的綠能及減碳技術，長期將投入氫能、循環經濟及碳捕捉封存利用等前瞻科技，由低碳邁向無碳。產業上與各產業公協會及領航企業合作，由各產業領航企業「以大帶小」讓大企業帶著供應鏈體系，一起進行減碳。

游振偉最後結論強調，「面對全球氣候變遷議題，沒有人是局外人」，雖然能源轉型責任重大，但只要想到每生產一度綠能就能減少碳排0.5公斤，就會覺得很有動力。

太陽光電 綠能 離岸風電

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