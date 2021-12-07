萬物齊漲 11月消費者物價指數飆上今年高點2.84%

主計總處今天公布11月CPI年增率持續飆高，較上年同月上漲2.84％，是今年第六度破二，而且是今年以來最高，也是創八年十個月最高。主計總處表示，主要是油料費因國際油價居高且低基數因素仍在，油料費大漲35.80%，加以水果、蔬菜分別大漲24.74%、12.91%，蛋類也大漲9.53%、肉類漲5.16%，因此11月年增率再創今年新高。但官員表示，近來國際油料費漲幅已降，因此12月cpi不會再擴大。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘表示，本月2.84%較上月年增率增加0.3個百分點，主要來自三個項目漲幅，分別是國際原油價格飆漲、基期因素低及水果受天候因素影響，漲幅擴大。

不過主計總處也表示，由於疫情穩定，餐飲業回溫，外食業者就陸續反映食材成本，因此外食費用年增率1.65%，創31個月以來高點。

主計總處表示，11月CPI較上年同月大漲2.84％，主要是油料費因國際油價居高且低基數因素仍在，加以水果、機票、蔬菜、外食費、房租及肉類價格上漲所致，惟通訊設備價格下跌，抵銷部分漲幅；若扣除蔬菜水果，漲2.26％，再剔除能源後之總指數(即核心 CPI)，漲1.49％。

七大類中變動影響較大者，以交通及通訊類漲7.16％最多，主因是國際油價居高，且上年基數較低，油料費上漲 35.80％，機票價格亦漲13.38％所致，惟通訊設備價格下跌 7.36％，抵銷部分漲幅。

整體食物類年增率4.68％，主因受天候影響，水果及蔬菜價格分別上漲24.74％及12.91％，加以蛋類、肉類及外食費各漲9.53％、5.16％及1.65％所致。

另外居住類漲1.60％：主因住宅維修費、家庭用品及房租分別上漲5.39％、2.79％及1.02％所致。教養娛樂類上漲1.55％：主因國內旅遊隨疫情趨緩而回溫，加以上年部分業者降價促銷，基數較低，國內旅遊團費上漲1.87％所致。

另外行政院關切的十七項重要民生物資年增率2.77%，其中以雞蛋漲11.27%、沙拉油上漲9.49%、豬肉上漲6.71%最明顯。

11月躉售物價總指數（WPI）年增率14.78%，則較上月略降。