台電持續深耕能源教育 盼落實節能減碳愛地球

台電自2011年起，連續11年於全國各地舉辦「我愛地球媽媽行動故事教育推廣活動」，今（7）日與基隆市政府攜手，邀請歡樂魔法劇團演出「搶救冰雪皇宮大冒險」。因應極端氣候及地球資源逐漸匱乏，台電積極推動節能減碳，並針對大型電廠及重要變電所周邊幼兒園辦理「我愛地球媽媽行動故事教育推廣活動」，迄今已辦理逾600場、參與兒童超過5萬人次，透過生動的說故事表演，將節電愛地球的意識向下扎根。

台電今日下午於基隆市中山區通明里民活動中心，舉辦「我愛地球媽媽行動故事教育推廣活動」公益場，現場由台電總經理鍾炳利、基隆市政府代表楊桂杰參議，一同與在地幼兒園及伊甸基金會師生，欣賞「搶救冰雪皇宮大冒險」舞台劇。楊桂杰於致詞時表示，節能減碳不只是政府的責任，也必須透過全民合作才能事半功倍，十分認同台電將能源教育扎根幼兒的努力，希望藉由生動有趣的故事教導孩童正確觀念，並帶動落實家庭節能減碳，達到保護地球的目標。

本次表演劇中描述浪費怪客為了舉辦派對大肆浪費電力，讓地球媽媽感到身體不舒服，最後由冰雪公主及電力寶寶，與浪費怪客分享隨手拔電源插頭、隨手關燈、將冷氣設定在26至28度等方法，一起減少電力浪費，才讓地球媽媽恢復元氣。整場表演融入日常生活中容易實踐的節能行為，並穿插演員與小朋友互動，加深節能印象。鍾炳利也表示，希望透過戲劇讓小朋友理解節能的重要性，回家後身體力行，與父母長輩一起以實質行動保護地球媽媽。

台灣能源高達98%來自進口，每一度電都很寶貴。為鼓勵民眾節電，台電持續以多元方式推廣節電，除了節電獎勵活動，也以輕鬆活潑方式將節電議題融入民眾日常生活，包含針對不同年齡層，推出「小小台電營」、「節電音樂趴」等創意活動，讓節電不只是環保愛地球，也成為一種生活態度。（台電廣告）