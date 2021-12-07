11月出口再創新高 年成長30.2%

隨國際經濟穩定回溫、新興科技應用與數位轉型發展趨勢，出口產品價格調漲以及年終節慶購物旺季效應，推升我國出口連續第5個月創高，財政部統計處今天公布，11月規模值達415.8億美元，年增30.2%，連續17個月正成長；進口358.6億美元為單月次高，年增33.8%，主因原物料行情盤旋高檔、出口引申需求與設備投資增加。累計1至11月出口突破4千億美元，較上年同期增30.0%，進口亦增33.8%。

11月主要貨品出口中，傳產貨類買氣維持熱絡，礦產品、基本金屬及其製品大增1.6倍、67.7%，化學品、塑橡膠及其製品各成長39.6%、33.4%，機械出口亦增3成，規模值登單月新高；科技類貨品中，電子零組件、資通與視聽產品延續雙位數成長，光學器材則受電視面板價格走跌、零組件缺料影響，轉為年減3.0%。前11月各項主要貨品出口均有2成以上增幅，以礦產品受低基期作用年增60.8%最高。

在主要市場方面，由於歐洲、美國製造業景氣續呈擴張，對其出口升幅各達56.0%、39.2%，對東協隨該地區疫情淡化、供應鏈改善，出口年增31.2%，對美國、東協出口值均創單月新高；對日本、中國大陸與香港分別增29.1%、18.9%。累計1至11月對五大市場出口規模皆超越歷年全年水準，年增率介於23.8%-38.5%。

展望未來，統計處指出，今年以來全球新冠疫情陰霾揮之不去，供應鏈瓶頸亦干擾經濟復甦步伐，惟疫苗接種率逐漸提高、主要國家相繼推動基礎建設，全球經濟基本面穩健向上，支撐我國出口規模逐季走高，資本設備進口連月大幅成長亦顯見廠商積極投資以擴充產能，加以時值中國大陸與歐美年底採購旺季，皆可望挹注第4季出口動能。