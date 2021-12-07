陸籲台商切割台獨！王美花：台灣透明有法治 歡迎回來投資

公投在即，經濟部長王美花強調，如果萊豬公投通過，對台美經貿關係有影響。她表示，當初在台北對話時，萊豬是否能進口台灣就是卡關的議題，那是很痛苦的談判經驗，「國際談判上要講道理，沒道理就要改自己的法規。」

王美花表示，總統蔡英文宣布開放萊豬進口，而萊豬公投如果決定不開放，那麼台美TIFA可能就會中止。此外，她也說，台灣已經申請加入CPTPP，就要符合高標準 ，不要讓人家覺得我們有不符合規範的地方，若萊豬公投通過，政府就會受到受到拘束，更會被會員國挑戰，「不用大陸打壓，情勢對台灣就會很不利。」

兩岸企業家峰會今開幕大陸政協主席汪洋再度警告台灣企業與台獨畫清界線，外界擔憂遠東事件一再上演。王美花也說，對企業來說，不管到任何國家經營，都要遵守當地法令，但也不希望企業有政治風險，「台灣是非常透明法治國家，歡迎企業回台投資。」她也說，國際會看到大陸怎麼對待企業，這會有公評。

王美花今參與遠見高峰會，以「全球零碳大限，台灣產業新布局」為題進行演講。她表示，歐盟碳邊境關稅可能2023年生效，並在2026年開始課稅，更有綠色供應鏈減碳壓力RE100的議題，因此對於台灣的影響很大，但淨零轉型也有新興商機，不少再生能源廠商都紛紛出現。

王美花表示，「淨零轉型」是環境議題，更是經濟議題，經濟部提出2X2的架構，強調「先低碳、後零碳」，而台灣製造業佔GDP比重逾5成，且電力使用仍在成長、企業回台投資，因此這也是政府除了再生能源外，也要增加天然氣發電比例的原因。

王美花也解釋，外界批評政府的再生能源進度落後，主要是受疫情影響，不少離岸風電的技師無法來台，預計到明年才會趕上原本今年要達到的進度。但在減碳方面，她則說，製造業要用「以大帶小」的方式協助企業建構減碳能力，引領供應鏈廠商提升減碳能量。