能源峰會／蔡總統：先低碳再零碳 因應國內產業愈來愈高的綠電需求

經濟日報今（7）日舉辦「2021能源願景高峰會論壇」，長期關心國內能源發展的蔡總統，雖因公不克出席，但特別錄製影帶位論壇致詞，她表示，我們邁向2050淨零轉型的務實路徑，在穩定供電、兼顧國家競爭力的情況下，以「先低碳再零碳」的方式，增加天然氣、減少燃煤，並且發展再生能源，因應國內產業愈來愈高的綠電需求。

蔡總統致詞時說，很高興來參加經濟日報的「2021能源願景高峰會論壇」，謝謝經濟日報長期關注能源議題，讓產官學研界的專家，一起思考未來發展的願景，事實上，當我們討論能源的時候，我們也在討論整個國家的未來，面臨全球2050年的淨零轉型的巨大浪潮，現在回頭檢視，政府在2016年開始能源轉型，是邁出正確且重要的一步。

她指出，如果我們沒有通動再生能源，參與RE100，需要再生能源打進國際綠電產業鏈的企業，就沒有綠電可買，如果我們沒有推動增氣減煤降空汙的發電方式，在COP26決定要持續減少燃煤用量的時候，我們也很難在短時間調整結構，跟上世界的腳步。

蔡總統認為，每一項新能源的開發與發展，都需要相當長的時間，能夠看到成果，但只要前進的方向正確，就會開始看到成績，舉例來說，台灣太陽光電的設置量，相較於五年前，已經成長4.7倍，由台電負責的第二座離岸風電場也已經完成，今年的東北季風，可以變成珍貴的天然資源，轉化為大量的綠電，2018年苗栗通霄的燃氣機組陸續上線後，我們大量減少台中燃煤機組的使用量，減了足足600萬噸的煤，這就是我們邁向2050淨零轉型的務實路徑。

她強調，在穩定供電、兼顧國家競爭力的情況下，以先低碳再零碳的方式，增加天然氣、減少燃煤，並且發展再生能源，因應國內產業愈來愈高的綠電需求，面對未來，我們不能期待需要再耗費十年以上，在花費超過千億，而且工程問題重重，安全堪慮的核四，包括三接和燃氣機組，各種再生能源，將是台灣能源發展的重要未來，政府會繼續努力，也期待業界跟我們一起達成淨零轉型的願景。

蔡總統最後表示，期待透過今天的論壇，大家能夠集思廣益，讓我們能源轉型的步伐，走得更遠、更穩健，祝福活動圓滿順利，謝謝大家。