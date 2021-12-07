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能源峰會／台達電陳錦明：再生能源與儲能結合 成穩定供電來源

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

台達電子（2308）能源基礎設施事業群技術長陳錦明指出，再生能源與儲能的結合，不僅能讓太陽能輸出平滑化、穩定電網，也能讓新建案場充分利用土地與饋線，既有案場可縮短回收年限，創造再生能源業者、儲能業者、台電與社會成本四贏。

經濟日報於今（7）日舉行「2021能源願景高峰論壇」，陳錦明今日以「儲能科技帶動能源轉型」為題發表演講指出，2025年台灣能源轉型目標中，希望再生能源發電量占比為20%，再生能源基本上不穩定，因此規劃太陽光電建置20GW，離岸風電則為5.9GW。

他說明，未來隨著台灣發電需求持續升高，雖然台電發電容量仍有餘裕，火力發電基礎是能夠供應台灣的尖峰電力使用，但全球討論發電來源以減排為主流，台灣以外貿出口為主，沒辦法在潮流之下，因此台灣未來目標發電的來源，用碳排的部分要降低。

陳錦明指出，現在配合綠電先行的政策，原來火力發電的基礎要降載，在再生能源建置越來越多之下，電網將因再生能源大規模建置併網後與傳統發電設備比例接近，帶來不穩定的衝擊。

因此，電池儲能作為穩住能源轉型的下一步，電池的儲能系統特性，有快速反應、可調度可排程，極低的待機耗能，看好再生能源加上儲能系統，將成為穩定、可調度的供電來源，一來不僅可以讓綠電先行的政策下傳統發電機組可作穩定的平準化運轉，並可提高每度電的燃料效率及降低碳排放，提高節能、減排的邊際效益。

陳錦明強調，儲能產業可望成為台灣經濟發展的綠盾，尤其在發展儲能產業、電動車產業下，加上台灣布局電池產業已久，看好相關產業可望創造40億美元的產值。

再生能源 太陽能

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