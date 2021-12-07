台美宣布針對三產業建立「科技貿易暨投資合作架構」
經濟部部長王美花與美國商務部部長Gina Raimondo於今（7）日視訊會談，宣布共同建立台美科技貿易暨投資合作架構(Technology Trade and Investment Collaboration Framework, TTIC)，以促進台美雙邊貿易、投資擴展及產業合作，達成半導體、5G、電動車及其零組件等關鍵供應鏈多元化目標。
經濟部表示，這是近年來台美間又再增加的高階官員經貿對話，對台美經貿發展具有指標意義。王美花今早出席「2021能源願景高峰論壇」，會後受訪時指出，早上簽署的TTIC，讓台美在幾個關鍵領域，包括半導體、5G、電動車促進雙方交流合作投資，這是非常好的架構，讓台美之間的合作更進一步。
王美花受訪時說明，TTIC的功能，是為了促進雙方在關鍵領域中的合作，內容有正式機制來推進相關合作，例如內容提到，簽署之後相關工作成員會儘快確認未來工作方向。至於相關業務未來如何推動，王美花說，因為今天剛簽署，後續會密切聯絡。
王美花也指出，我方也希望在各項合作基礎上，進一步與美方攜手拓展第三國基礎建設，以及協助我業者參與美國重建美好(BBB)計畫。
台美雙邊經貿關係深厚，2020年美國為我第2大貿易夥伴，台灣則是美國第9大貿易夥伴。據經濟部統計，新冠肺炎疫情之下，台美貿易仍逆勢成長，2020年台美貿易總額超過830億美元，成長2.38%，2021年1-10月雙邊貿易額超過855.9億美元，較去年同期成長26.19%。此外，美國是我第3大外資來源國，也是台灣主要技術來源。
美國對中國大陸實施關稅壁壘後，台對美出口增加七成，王美花表示，對台灣來說確實是供應鏈轉移的機會，很多敏感的資通訊產品，直接在台製造銷美，確實讓台灣對美貿易順差大增。不過她強調，美國也清楚直接從台灣賣產品過去，將讓美得到更安全的資通訊產品，這也顯示台美在科技上有非常密切的合作關係。
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