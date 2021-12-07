能源峰會／王美花談能源轉型：穩定供電助半導體 答案一定是Yes

經濟部長王美花今（7）日於經濟日報所舉辦的「2021能源願景高峰論壇」致詞表示，外界曾說，台灣能源不足就叫廠商不要再來投資。但她指，台灣用電很大部分是半導體業，先進製程愈高，用電量愈高，政府要不要去扶植我們半導體業，「答案沒有第二句，一定是Yes！」

王美花說，COP26剛落幕，這次會議受到全球很大關注，包括蔡總統也在世界地球日宣布台灣朝向2050淨零碳排發展，「那總統講一句話，我們要做上百上千萬的事情喔。」

王美花說，蔡政府上任時就擘劃整個台灣在2025年要增加二成的再生能源，就要依照現有成熟技術盡快發展，其中最大宗就是太陽光電跟離岸風電，其中離岸風電在執行上又更前衛，過去僅以小規模風機，接下要走向大規模商業化就相當不同。藉此，政府在規劃光電跟離岸風電目標，分別為20GW（10億瓦）及5.6GW。

王美花也坦言，綠能推動相當困難，今年只有約6%的綠能發電量，其中一大原因是水力發電不如預期，其次就是因為這兩年新冠肺炎疫情肆虐，而實施的邊境管制讓國外工程師及外籍勞工無法來台，大大影響到發展期程。

王美花也說，當目標沒有達到時，很多反對黨都會提出指責，「但倒過來想，如果沒有2016年總統做這樣的規劃，我們是一步一腳印的來做，今天大家看不到有很大的改變。」

她舉例，如崙尾東，也就是彰濱工業區外海已經出現全球最大的水上光電面板，不僅發展不利耕作地，連非耕作地都用上了。另外，漁電共生推動起來也是高難度，但在地方政府、中央部會及地主協調已逐步出現成效，更有反對黨發現因為光電板可以遮蔽寒害跟太陽，產值反而變高。

離岸風電方面，今年已經完成台電離岸風電一期，而原本預期今年要完工的案場因為疫情影響延後到明年，預計明年會有三個大案場完成，大家就會發現離岸風電的面貌會完全不同。她小結，我們在推動離岸風電都有看到各種問題，有些是想得到，更多是想不到辦法。

王美花接著說，當綠能量逐步出現後，就需要儲能設施。台電在今年7月推出電力交易平台，透過民間儲能設施支援電網，相當於台電跟民間買電。如今推出受到外界矚目，許多企業包括台泥、台達電都有投入，預估2050要有1,000MW（百萬瓦）的能量，推動再生能源不像以前那麼簡單只要蓋電廠就好，還需要許多配套。

王美花說，台灣政府努力發展再生能源還被認為速度不夠快，但考量到台灣GDP有32%是製造業貢獻，在全球不是數一就是數二，因此台灣需要穩定、低碳有基載的能源。

因此，除了綠能，台灣還需要低碳的天然氣來代替燃煤電廠。王美花說，天然氣是國際能源總署（IEA）或是各國都需要的橋接能源；未來天然氣再混合氫氣就可以降碳，就是身為製造業跟能源主管機關的經濟部需要推動的工作。

然而，台灣天然氣供應相當不平衡，北部並無接氣站，而必須仰賴高雄永安及台中供應，但目前桃園大潭電廠燃氣機組已經蓋到第九組，增加供氣來源勢在必行。

王美花表示，這就是為什麼要在觀塘興建第三天然氣接受站原因，她強調，三接已經外推到離岸邊1.2公里，對很多環團來說，外推方案已是環境的勝利，也沒有傷害岸邊的潮間帶，更做好當地的生態保護，認為未來將成為很好的觀光景點，作為生態跟發展兼顧的典範。

王美花提到，很多人會說若台灣能源不夠，就叫廠商不要再來台灣投資。但她指出對台灣來說除了台商回台投資需要用電，用電最大就是半導體業，先進製程愈高，用電量愈高，光是一座五奈米廠就會用到台中火力機組的三分之一的電，更何況南科要蓋四座。

政府要不要去扶植我們半導體業「答案沒有第二句，一定是Yes！」，否則有非常國家要跟我們搶著半導體業，對台灣經濟、安全都有重大影響。

王美花結論表示，能源轉型未達成前都會受到外界很多冷言冷語，但是我們的信念就是一定要往前衝，沒有退路，認為這是一場馬拉松，絕對非一個動作就可以解決問題。