台美簽屬TTIC 王美花：半導體、5G、電動車進一步合作

經濟部長王美花今（7）日上午與美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）進行視訊會談，簽訂宣布共同建立台美科技貿易暨投資合作架構（TTIC）。王美花受訪表示，TTIC讓台美在幾個關鍵領域，包括半導體、5G、電動車促進雙方交流合作投資，認為此架構台美進一步合作。

針對TTIC對有什麼優惠，王美花出席經濟日報活動時表示，TTIC屬於合作架構，促使雙方在關鍵領域有正式合作機制。至於是否定期將會有交流，而相關出席層級是部長還是次長。他說，簽署之後相關工作成員就會趕快確認未來工作方向，但因今天剛簽署，後續在此架構下怎麼推動台美會密切聯絡。

外界指出台美經貿頻繁，台灣出口增加七成，與美國對中國大陸實施關稅壁壘後相關。王美花說，對台灣來說確實是供應鏈轉移，很多敏感的資通訊產品，直接在台製造銷往美國，確實讓我們對美貿易順差大增。但台灣也會跟美國講清楚，直接從台灣賣過去的資通訊產品更加安全，顯示雙方在科技上密切合作關係。

至於歐美貿易日益頻繁，是否有助於減少區域依賴，王美花表示，各國看到台灣是一個民主自由且是一個這麼好的產業發展基地，讓很多世界越了解台灣重要性，來尋求跟台灣合作，「對台灣是很難得機會，我們也會推進合作。」