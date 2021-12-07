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上市櫃公司女性董事占比 去年提高到14.4％

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導
2438家公開發行公司董事有1.8萬人，其中女性董事2542人，占比提升。示意圖／ingimage授權
2438家公開發行公司董事有1.8萬人，其中女性董事2542人，占比提升。示意圖／ingimage授權

主計總處發布國情統計顯示，109年底公開發行公司2438家，董事1.8萬人，其中女性董事2542人，占比由105年底13.1％，上升至109年底14.4％，增加1.3個百分點。

主計總處表示，根據金融監督管理委員會統計，109年底公開發行公司2438家，較108年底增44家（1.8％），其中上市及上櫃公司分別為948、782家，分占公開發行家數38.9％、32.1％，合占7成1；未上市未上櫃公司之公開發行公司708家，占29.0％。若與105年底相較，公開發行公司家數增加7.7％，其中增幅最大者為未上市未上櫃公司，增10.8％。

109年底公開發行公司董事1.8 萬人，較108年底增1.3％，其中男性15159人，為女性2542人的6倍；與105年底相較，公開發行公司董事人數增7.8％，其中女性增18.5％，較男性（增6.2％）高出12.3個百分點，致女性占比由105年底13.1％，上升至 109年底14.4％，增加1.3個百分點。

109年底非公開發行之創櫃板公司負責人87人，其中男性約為女性6.3倍；與105年底相較，創櫃板公司負責人增 11.5％，其中女性增20.0％，較男性（增10.3％）高出9.7個百分點，女性占比由105年底12.8％，上升至109年底 13.8％，增加1.0個百分點。

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