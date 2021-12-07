美國商務部部長與王美花首度視訊會談 同意建立TTIC

AIT今日發文指，美國商務部部長Gina Raimondo今天與台灣經濟部長王美花首度舉行視訊會談。會談中，Raimondo部長與王美花討論了美台商業與投資關係的重要性，並同意透過新建立的「美台技術貿易暨投資合作架構 (TTIC)」進行合作。

TTIC的成立宗旨為拓展美台的商業合作計畫，並商討在半導體等領域的行動方案，以鞏固關鍵供應鏈，並促進雙邊的貿易和投資。TTIC也將針對美台投資環境、產業趨勢及新機會的合作方案提供支持，同時擴展雙邊的貿易和投資。

除此之外，Raimondo及王美花也同意指定合適的代表，為接下來關鍵供應鏈相關的活動交流，和其他與美台利益相關的議題，持續研擬合作計畫。

經濟部表示，這是近年來台美間又再增加的高階官員經貿對話，對台美經貿發展具有指標意義。王美花表示，台美係長期可信賴之供應鏈合作夥伴，雙方於半導體、5G、電動車及其零組件等領域，均深具合作潛力，台美TTIC可結合雙方廠商之互補優勢，擴大雙向投資，深化雙邊經貿連結。

王美花表示，我方也希望在各項合作基礎上，進一步與美方攜手拓展第三國基礎建設，以及協助我業者參與美國重建美好(BBB)計畫。

王美花及Raimondo在本次會談中討論台灣在全球供應鏈所扮演關鍵角色，以及台美在加強供應鏈韌性及持續拓展雙向貿易與投資合作的重要性。

台美雙邊經貿關係深厚，2020年美國為我第二大貿易夥伴，台灣則是美國第九大貿易夥伴。新冠肺炎疫情之下，台美貿易仍逆勢成長，2020年台美貿易總額超過830億美元，成長2.38%，2021年1-10月雙邊貿易額超過855.9億美元，較去年同期成長26.19%。此外，美國是我第三大外資來源國，亦為台灣主要技術來源。