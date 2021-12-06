離岸風電區塊開發國產化門檻放寬 兩類項目有彈性

經濟部工業局今（6）日公告「離岸風電開發區塊開發產業關聯執行方案」，訂定25項關鍵發展項目及56項加分項目，同時放寬部份國產化門檻，適用於區塊開發中2026-2027年完工併聯的風場，工業局預估，將能有效支持國內在地產業供應鏈的成長，預計可新增產值2614億元、帶動就業2萬9450人。

經濟部能源局8月19日公告離岸風力發電區塊開發容量分配作業要點，自2026至2035年，每年釋出1.5GW，10年累積15GW裝置容量，其中可分成二階段，分別為2026至2031年釋出9GW，以及2032至2035年釋出6GW，第一期選商將在明年中開跑。

工業局今天公告與國產化門檻相關的具體細項，包括電力設施、水下基礎、風力機零組件、海事工程服務，與工程設計服務5大類，下分25項關鍵發展項目，以及56項加分項目。其中，關鍵項目要達到國產化60%，其餘40%則是加分項目。例如某風場關鍵項目零件30組，其中18組要是「台灣製造」，其他12組則沒有強硬要求，而是列入加分項目。加分項目每項可加1至4分不等。「必修」的關鍵項目及格之外，「選修」的加分項目也必須拿到10分，「資格審查」才能過關。

不過，比起之前草案，五大類中的海事工程服務及工程設計服務，為鼓勵風力機系統上下游零組件在地廠商投入發展，如葉片材料等，並擴大發展海事工程服務，如運維技術服務、船舶使用等，以及工程設計服務，如風力機上部結構等及船舶製造等產業能量，也納為加分項目，不用硬性規定達到60%國產。根據該方案，海事工程服務要以本國籍為優先，工程設計服務則要達到國內公司參與50%。

另外，部分項目如機艙組裝、變壓器、配電盤、水下基礎、工程設計也各有調整；經產業評估技術落地困難項目，如發電機、海纜、齒輪箱等，則彈性調整為自主承諾加分項目。

經濟部補充說明，原預告草案所增列的關鍵發展項目，考量到新型14MW以上大型風力機正在開發階段，以及部分零組件規格技術提高，短期在地產業技術能力尚待評估的情形下，運用加分機制鼓勵在地廠商投入研發並與國際業者共同合作，未來技術成熟後，則列為下階段的關鍵發展項目。