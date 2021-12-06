南亞董座吳嘉昭看好電子產品需求旺 估12月業績將略增

南亞（1303）董事長吳嘉昭預估，看好電子產品需求旺，推估南亞12月合併營收將較11月略增，第4季與第3季持平，並且較去年同期大幅成長；明年第1季與今年第5季持平或略減，主要受春節長假的影響，生產天數減少。

美國10月耐久財新訂單金額創高，顯示第4季企業投資強勁。此外，申請失業金人數創下疫情以來新低，就業市場持續好轉，支撐消費動能，整體經濟展望樂觀 。

今年以來， 化工產品量價齊揚，電子材料市況相當暢旺，各國經濟復甦，帶動聚酯及塑膠加工產品銷量，第4季各產品合併營收均較去年同期大幅成長。

吳嘉昭進一步表示，台灣在全球進入年末消費旺季下，電子產品的拉貨需求暢旺，資通訊產品出口金額創下歷史新高，且年底仍將有各式節慶，海外需求相當旺盛 有助於台灣出口維持高檔。

大陸積極推動能源保供政策，電力和原物料成本的壓力逐漸緩解， 11 月製造業採購經理人指數PMI回升至50.1（前月49.2），其中生產指數 52.0（前月48.4），新訂單指數49.4（前月48.8），惟成品庫存亦同步上升至47.9（ 前月46.3）顯示生產活動升溫， 但整體製造業需求保守，新訂單指數仍處收縮區間。 整體而言， 製造業及出口受惠於海外需求，但大陸內需動能仍待提升 。

另外，今年歐美及亞太地區港口塞港、疫情及供應鏈長短料等問題，預期仍將延續至明年第1季 ，另外農曆春節假期工作日數減少會影響營收。