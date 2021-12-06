台塑化總座：新變種病毒衝擊 全球原油供應量將轉過剩

台塑石化（6505）總經理曹明指出，新型變種病毒影響，對於12月及明年第1季油價展望趨向保守；根據OPEC （石油輸出國組織）聯合技術委員會預期，第1季球原油供需受新型變種病毒衝擊，供應量將轉為過剩，油價保持弱勢，下跌的壓力增加。

台塑石化，12月煉油廠平均日煉量月煉油廠平均日煉量48.4萬桶，產能利用率為90%，第四季平均日煉量42.1萬桶，產能利用率為78%；輕裂廠12月配合下游需求維持高產能利用率。

近期石化原料價格因新增產能陸續開車及定檢結束而小幅下跌，但輕油跟隨原油價格下跌，紓解輕裂廠成本壓力，石化下游需求可望隨著新年假期來臨維持穩健，輕裂廠維持合理獲利。

根據OPEC聯合技術委員會預期1月全球原油供需，受新型變種病毒影響將轉為每日過剩200桶，3月每日過剩擴大至340萬桶，但OPEC於12月2日的會議上仍決定1月產量保持日增產40萬桶，出乎市場預期，不過OPEC另外表示若市場變化劇烈，產量政策可立即調整，但考量目前新型變種病毒威力及疫苗效力消息仍未知，OPEC保持原油增產量，預期12月油價將保持弱勢。

新型變種病毒導致歐洲加強管制，使歐洲道路柴油需求走弱，加上韓國柴油出口增加，且近期亞洲煉廠提升煉量，日本及印度柴油出口亦同步增加，導致新加坡柴油價差下跌。

新加坡汽油價差亦受部分歐洲國家採取封鎖措施，且西方國家進入汽油需求淡季，歐洲汽油價差大幅下跌，拖累亞洲價差，且部分亞洲國家確診 大幅增加， 陸續實施行動管制措施控制疫情，導致新加坡汽油價差回檔修正 。