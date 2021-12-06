經濟部又重砲攻擊 環團置大潭電廠及北部用電於險境

有關環團再次提出台北港方案，經濟部今（6）日也再次說明，此方案有三大問題，包括將船席置於台北港航道上的航安問題，海管由大潭電廠進水口進入的安全問題，穿越觀新藻礁保護區的生態問題。

經濟部指出，交通部航港局已經明確表示，由於液化天然氣（LNG）船屬於危險品運輸船，停泊時與航道必須要有150公尺的安全距離，台北港航道才400公尺寬，其他大型船舶進出時將有航安疑慮，也會影響周邊碼頭運作。

經濟部表示，目前三接站址離大潭電廠僅1.5公里，若到台北港則要拉50公里海管，「管線不是麵線，無法隨心所欲、隨時轉彎」，相關工法都要考量周邊地質條件與既有建設。

經濟部指出，藻礁聯盟的方案一會穿越觀新藻礁區，同樣有保護藻礁的生態問題。而方案二、三的所謂HDD工法，對地質的要求非常嚴格，若遇到卵礫層，極易產生崩塌，管線若從大潭電廠取水口底下進入，會遇到抽水機房四周已有30公尺深的擋土全套管基樁，再採HDD工法，深度將達40公尺以上，如果出現工程意外，會影響電廠抽水機房，以及整個大潭電廠與北部的供電安全。

至於藻礁盟所謂遷往台北港可現省1300億元一事，經濟部批，先不提目前已投入的約250億經費、也不提遷移的海上拆除花費、或是海上拆除的生態影響，目前三接預算也不到1300億，實在不知道要怎麼現省1300億？

經濟部更痛批，「潘先生以他習慣的陰謀論方式，影射政府不願遷址是背後有什麼不願見到的事」，現實是台北港方案，航港局有航安疑慮、港區其他民間廠商反對、新北市政府反對、選區民代反對，作業時間11年已是保守估計，但經濟部不願見到的，是中南部減煤減碳降空汙的期待還要等11年，國家供電、經濟發展也會出現11年的空窗期。