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勞保年金幾歲可請領？出生年次先看好 13萬人恐少領一年

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
勞保年金法定請領年齡，明(2022)年起將調高一歲、須年滿63歲才可以請領，估計將有13萬人受影響。圖／聯合報系資料照片
勞保年金法定請領年齡，明(2022)年起將調高一歲、須年滿63歲才可以請領，估計將有13萬人受影響。圖／聯合報系資料照片

勞保年金法定請領年齡，明(2022)年起將調高一歲、須年滿63歲才可以請領，估計將有13萬人受影響，以目前平均退休勞工平均月領1.7萬元老年年金計算，最多少領一年、約20.4萬元。

勞保年金是多數勞工最主要的退休經濟生活來源，但是勞保年金幾歲才能請領？答案不是60歲、也不是65歲，明年起是滿63歲。勞工要退休前，要先看好自己的出生年次。

《勞工保險條例》明定未來勞保老年年金法定請領年齡為65歲；只不過，法定請領年齡65歲不是一步到位，而是採每兩年調高一歲方式達到。去年跟今年，請領勞保年金的法定年齡都是62歲，但明年起調高為63歲。2024年提高為64歲，以每兩年調高一歲，直至2026年以後，均為65歲才能請領老年年金。

勞保局普通事故給付組長劉秀玲說，民國49年次（西元1960年）出生者，於民國111年（西元2022年）滿63歲才可以請領老年年金。因此，原本滿62歲、未滿63歲的13萬名勞工，將延後數月才能請領老年年金。

對勞工來說，要知道自己何時可以領老年年金，最簡單的算法就是用自己的出生年次來看。民國46年次、西元1957年（含）以前出生的勞工年滿60歲即可請領。民國47年次、1958年出生，為61歲；民國48年次、1959年出生為62歲領；民國49年次、1960年出生為63歲；民國50年次、1961年出生為64歲，若是民國51年次、1962年以後出生的勞工法定請領年齡都是65歲。

勞保年金 退休

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