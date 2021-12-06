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恐有停電危機？台電「天天都被駭客攻擊」 董座強調：沒攻進內網

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
台電董事長楊偉甫今（6）日於立院經委會證實「駭客攻擊台電每天都發生」，但他也強調，近幾年駭客都沒有再成功「攻進來」。示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台電董事長楊偉甫今（6）日於立院經委會證實「駭客攻擊台電每天都發生」，但他也強調，近幾年駭客都沒有再成功「攻進來」。示意圖。 圖／聯合報系資料照片

台電董事長楊偉甫今（6）日於立院經委會證實「駭客攻擊台電每天都發生」，但他也強調，台電調度系統內網採取封閉型隔離，因此近幾年，駭客都沒有再成功「攻進來」。由於去年10月印度孟買大停電、烏克蘭大停電都是駭客造成，立委邱議瑩要求台電重視資安影響能源的國安問題。

邱議瑩表示，金融業最近發生數起駭客攻擊事件，國際上也有去年十月因中國駭客入侵導致的印度孟買大停電，以及2015年烏克蘭遭駭客攻擊引起的大停電，台灣被駭客攻擊的次數是其他國家的三倍，每天大約遭受五百萬次以上的駭客攻擊，台電在這方面是否有做防護，能不能防止駭客直接侵入台電的資訊系統能源系統、造成台灣能源問題？

楊偉甫回應，「駭客的攻擊對台電來講，幾乎是每天在發生」，但他也指出，近幾年都沒有被「攻進來」。

楊偉甫說明，與供電調度有關的系統，事實上都與外部做了實體隔離，內網也做了封閉型隔離，這部分可以確保安全性。至於過去曾被攻擊的部分，都是外網與民眾接觸的、偏服務的那一塊，內部營運部分並沒有被攻擊。他也強調，根據過去統計，每一個攻擊案件都可以很快就處理好。

邱議瑩表示，台電可以做到更好，才能確保台灣整體用電的安全。

勒索病毒WannaCry在2017年於國際肆虐，當時台電也是受害者之一，傳出近800台電腦中毒，受害單位包括總管理處、水火力電廠及業務單位以及大林電廠。

台電 停電 電廠 勒索病毒

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