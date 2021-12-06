2026至2027年風場國產化規則出爐 估產值達2,614億元

經濟部工業局今（6）日公布《離岸風電區塊開發產業關聯執行方案》，訂定25項關鍵發展項目及56項加分項目。相較於8月公布的國產化政策草案，部分項目朝向鬆綁。經濟部強調，本次規則適用於2026年至2027年完工併聯風場，預計可新增產值2,614億元、帶動就業29,450人。

工業局表示，區塊開發以延續第二階段潛力場址項目為主，推動既有項目產業能量穩健發展，另規劃加分項目，以鼓勵具產業潛力價值之風力產業上下游供應鏈發展。落實樣態則可採產業採購、產業合作、產業投資三種多樣化彈性作法。

本次公布國產化規則結合經濟部8月19日公布「離岸風力發電區塊開發場址容量分配作業要點」以競價為內涵選商精神，目標為建構具高性價比之國內離岸風電產業鏈，支援能源自主、成為亞洲供應基地及創造產業效益。

工業局表示，25項關鍵發展項目方面，為提升在地廠商出口競爭力，區塊開發階段每年設置量提高至1.5GW（10億瓦），以國內供給量能之經濟規模，鼓勵在地廠商擴大量產能量以降低成本。

而同時為促使在地廠商切入國際供應鏈，相較潛力場址階段所有數量均須達成，調整落實數量應達申設容量六成（海事工程服務及工程設計服務除外）；同時針對部份項目（如機艙組裝、變壓器、配電盤、水下基礎、工程設計）精進及彈性調整其核心能量；經產業評估技術落地困難項目（如發電機、海纜、齒輪箱等），則彈性調整為自主承諾加分項目，持續鼓勵本土供應商投資發展機會。

另外，為鼓勵風力機系統上下游零組件在地廠商投入發展（如葉片材料等），並擴大發展海事工程服務（如運維技術服務、船舶使用等）、工程設計服務（如風力機上部結構等）及船舶製造等產業能量，亦規劃納為加分項目，以鼓勵開發商與國內業者合作開發。

經濟部也補充說明，原預告草案所增列之關鍵發展項目，考量新型14MW以上大型風力機正在開發階段，以及部分零組件規格技術提高，短期在地產業技術能力尚待評估之情形下，運用加分機制鼓勵在地廠商投入研發並與國際業者共同合作，未來技術成熟則列為下階段之關鍵發展項目。