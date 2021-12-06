商標註冊熱 外籍申請件數中國大陸及「這一國」成長最多

主計總處發布國情統計顯示，近年商標權漸受重視，申請件數逐年遞增，110年1-10月商標申請註冊案件7.8萬件，較上年同期增加2.1％，本國人申請案件占76.2%，外籍申請以中國大陸、美國分別成長11.2%、6.9%最多。

主計總處表示，商標可用於區別商品或服務的來源，藉由註冊建立品牌商標之保護。近年商標權漸受重視，申請件數逐年遞增申統計，105年至109年商標申請註冊案件平均年增4.4％，公告註冊案件也增加3.7％。申請件數逐年遞增，依據經濟部智慧財產局110年1-10月計7.8萬件，較上年同期增2.1％，公告註冊案6.8 萬件，年增4.6％。

110年1-10月本國人申請商標註冊案件申請案6.0萬件（占比達76.2％），較上年同期增1.3％，外國申請者亦增4.8％，其中以中國大陸、美國、日本、香港及南韓籍居多，合占外籍申請件數近7成；與上年同期相較，前述國籍除日本及南韓分別年減13.7％及減0.1％外，其餘均呈增加，其中美國及中國大陸，分別年增11.2％及6.9％。

經濟部智慧財產局統計，全球五大商標局受理註冊申請件數以中國大陸最多，2020年中國大陸934.8萬件最多（年增 19.3％），美國55.4萬件次之（增11.9％），餘依序為南韓25.8萬件（增16.4％）、日本18.1萬件（減5.1％）及歐洲17.7萬件（增10.3％）。