慘！全台65%退休勞工勞保年金「月領不到2萬元」

勞工退休後，你希望每月要有多少生活費才夠？勞保老年年金是多數勞工退休經濟來源，但勞保局最新統計顯示，目前月領勞保年金的146萬名退休勞工中，有高達65%、約逾95萬人，每月領不到2萬元；全台僅1,217人月領4萬元以上。

勞保局表示，截至今年8月止，目前有146.5萬名退休勞工領勞保年金，平均月領1.7萬元。多位朝野立委表示，勞工退休已經領很少了，再砍給付，勞工退休生活會沒有保障，「退休勞工會受不了！」

勞保統計資料指出，現有146.5萬人正在請領勞保老年年金給付，近一成二、約逾16.9萬人，月領不到1萬元。而勞保月領在1萬元以上、至2萬元，有78.2萬勞工，占比達53.43%，換言之，退休勞工中有逾半，月領為1至2萬元。

因此，合計有95萬人月領取金額未滿2萬元，所占比率為65%。

統計顯示，勞保月領在2萬元以上、至3萬元，有44.6萬名勞工，占30.47%；月領取金額3萬元以上、未滿4萬元的人數為6.5萬人，所占比率4.44%。月領取金額達4萬元以上僅有1,217人，占比率為萬分之8。

勞保局官員分析，因勞保年金領取金額計算公式：平均投保薪資*年資*年資給付率1.55%。因此，逾六成五勞工月領不到2萬元，主要就是投保薪資太低，或是投保年資不夠長所致。同樣地，能夠月領4萬元以上之退休勞工，則是投保薪資較高、年資較長，才有可能。