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解決缺電危機 大潭電廠8、9機專案移工來台趕工
政府推動中油三接計畫，台電為紓解未來電力需求，大潭電廠推動興建7、8、9號共3部機組計畫，目前積極進行8、9號兩部機組工程趕工，疫情因素引進移工受限、工程延誤，台電今天下午表示，中央專案核准400多名泰籍移工後，上周第一批移工110人來台上工，將依8、9號機土建、鋼構及設備分配工序，追趕工程進度。
盡管珍愛藻礁公投議題正在進行，中油三接工程施工爭議中，台電因應未來台灣供電需求，仍依計畫全力推動大潭電廠7號複循環機組、8號及9號機組工程，其中8號機組預定明年6月底前完工併聯、9號機組預定2023年6月底完工併聯，2部機組各增加裝置容量112萬千瓦，共224萬千瓦 。
另7號機複循環機組預定2024年6月底前完工、可再增加裝置容量31萬千瓦，屆時7號氣渦輪、蒸汽渦輪機組同時發電可達91萬千瓦裝置容量，大潭電廠整體發電裝置容量將達到754萬千瓦。
台電主管表示，大潭電廠8、9號機組工程以泰籍移工為主力，疫情造成一度缺工，影響進度，但在勞動部、疫情指揮中心專案核准年底前引進泰籍移工400多人，上周已率先來台110名移工，全部投入8、9號機組土建、鋼構及設備工程，配合奇異、丸紅公司趕進度，希望8號機組趕上明年6月底前完工併聯目標。
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