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國營咬牙抗漲 台酒：米酒、泡麵過年前不調價

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

疫情衝擊物價，近期各類民生商品紛紛調漲，台灣菸酒公司董事長丁彥哲今（6）日表示，作為國營事業的一員，雖產品營收受衝擊嚴重，但仍會盡力抗漲，包括米酒、泡麵等與民生直接相關的物資，他承諾在農曆春節過年之前，絕對不會漲價，待春節後再視市場情形做安排。

台酒今日舉辦原桶強度威士忌新品發表會，丁彥哲於會前受訪指出，今年5月到8月期間，本土疫情衝擊餐飲業的營業，也大幅影響瓶裝酒產品的銷售額，公司營收受到很大的衝擊，今年盈餘雖可達到立法院預算目標，但若要讓員工的年終獎金達標，目前仍需努力。

丁彥哲表示，在原物料價格全面調漲、國際貨運塞港的環境下，確實已讓部分產品呈現虧損，但國營事業肩負維護國家政策的責任，因此部分的虧損，在公司可接受的範圍內，台酒會盡量自行吸收。

特別是與民生直接相關的產品，丁彥哲指出，諸如米酒、泡麵等主力產品，他承諾在農曆春節年前絕不調漲。

至於年後是否調整價格，丁彥哲表示，屆時還要再看市場環境判斷，譬如全球塞港的情形若有緩解，產品成本壓力也會降低，再加上原物料價格有漲有跌，年後未必一定會走向漲價。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

春節 疫情 營收

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