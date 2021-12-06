台灣能否發展純氫能發電 台電這樣說

立法院經濟委員會今（6）日針對台電111年度經營狀況及預算報告進行質詢。國民黨立委謝衣鳳質詢詢問台電有關於國內氫能發電發展。台電董事長楊偉甫表示，國內目前都有針對燃煤混氨燃燒、燃氣混氫燃燒的實驗計畫，但因為國際仍在研究、發展，純氫能發電可能要等到2040年後才能快速發展。

謝衣鳳表示，COP26結論要求，2030年要求先進經濟體淘汰碳捕捉技術的燃煤發電，2040年全面淘汰燃煤跟燃油電廠，詢問相關規劃。台電董事長楊偉甫表示，國內碳捕捉已進行三至四年的實驗性計畫，目前都有相關技術，但對於抓下來的碳要如何利用，這些都還要搭配研究。

謝衣鳳說，若按照目前進度，是否沒有碳捕捉技術的燃煤、燃油電廠都需面臨淘汰？楊偉甫回應，各國對於COP26的目標都認為難以達成，台灣目前是朝向過渡方案，包括燃煤混氨燃燒、燃氣混氫燃燒，目前都進行實驗計畫，前者技術成熟，後者則還在國際合作。

謝衣鳳追問，台灣對於純氫能發電廠發展。楊偉甫說，目前發展重心是澳洲、日本跟加拿大，但相關技術還沒出來。另外，儲氫技術尚未有突破，運輸上比天然氣還要困難，對於沒有能力產氫的台灣將會是關鍵。

楊偉甫補充，純氫發電都必須跟著技術發展走，氫能發展至少要等到2040年到2050年才會快速發展，台灣也會隨時關注國際科技發展，再進一步努力。

台灣四面環海，部分如氫能發電及潮汐發電「基載綠能」技術在發展上就需要使用到大量海水。經濟部能源局表示，氫氣燃燒只會產生水，然而國際上氫氣發電還屬於開發階段，主要是以氫氣與天然氣混和燃燒，藉此降低燃氣所產生的排放物。

雖然目前科技技術尚無可商轉的氫能發電機，但預估五到十年內就可能出現替代火力發電，台灣刻正也與英國、澳洲等國合作。

能源局進一步表示，氫氣依照製造方式又可分為「藍氫」及「綠氫」，前者是由化石燃料製造，但搭配碳封存避免排放物，在本身具有天然氣的國家較普及；後者則是由再生能源製造。

談到台灣氫能發展路徑，能源局表示，台灣初期若要發展氫能發電，就必須從國外進口藍氫及綠氫。台灣目前正在發展離岸風場，未來就可以用風場剩餘電力發解海水製造氫氣，不僅可以發展氫能發電，更可以當作風電儲能的「氫能電池」。