斯洛伐克經濟部政務次長 率團訪台

（德國之聲中文網）台灣中央社報導稱，斯洛伐克43人訪問團定5日至10日訪台，期間將與台灣相關部會共同召開「第一屆台斯跨部會經濟合作諮商會議」。

該代表團5日傍晚抵達台灣。中央社還報導指出，該代表團所搭乘專機機身漆有斯洛伐克國徽及國名。

此前台灣外交部對外通報時稱，斯洛伐克訪問團「成員包括經濟、外交、教育科研暨體育、創新及能源局、商務局、投資局及國家科學院等共18名跨部會高階官員，並有涵蓋太空、生技、半導體等斯國政府強力推薦，兼具產能及研發實力的25家優秀廠商代表」。率領該訪問團的是斯洛伐克經濟部政務次長卡羅爾．加萊克（Karol Galek）。

該訪問團在台灣停留期間，將與台灣共同召開「第一屆台斯跨部會經濟合作諮商會議」，分別由「經貿」及「教育、科研與觀光」兩個議題工作小組，「探討促進台斯兩國經貿投資、教育、文化及觀光等多元豐富層次的夥伴關係」。

據台灣經濟部統計的數據，2020年，斯洛伐克是台灣第60大貿易夥伴、第55大進口夥伴、第63大出口夥伴。當年，台灣對斯洛伐克出口總額為8942萬歐元，自斯洛伐克進口總額為1.734億歐元。

目前在斯洛伐克投資的台灣企業總共有3家，分別為台達電子、鴻海科技和友達光電。

2020年4月，台灣曾向包括斯洛伐克在內的中東歐8國捐贈130萬副口罩用於抗擊新冠疫情。

今年7月15日，歐盟宣布通過「歐洲民事保護機制」（European Civil Protection Mechanism）向全世界捐出300萬劑疫苗，其中斯洛伐克宣布將捐贈1萬劑疫苗給台灣，以回報台灣中央和地方政府合計捐贈70萬個口罩協助其防疫。也由此成為繼立陶宛在6月22日宣布捐贈2萬劑AZ疫苗之後，第二個宣布贈台疫苗的歐盟成員國。

去年捷克參議長訪問台灣，中國方面做出強烈回應。中國外交部部長王毅在柏林同德國外長馬斯共同會見記者時說：「捷克參議長罔顧中方和捷克政府反對，執意訪問中國台灣地區，公然為台獨勢力張目，甚至還煽動其他國家效仿，這是公開的挑釁。中方必須要告訴捷克參議長：你過線了！維護國家主權和領土完整，是每一個中國人的責任，更是中國外交部門的責任。」

斯洛伐克總統恰普托娃在推特上表示：斯洛伐克支持捷克。歐盟與中國關係是以對話和相互尊重為基礎，針對歐盟成員及其代表的威脅與彼此間的夥伴關係有所衝突，因此不能接受。

2021年多國議員訪問台灣

今年以來，歐洲國家和美國均有多個議員代表團訪問台灣。

11月28日，波羅的海三國立陶宛、愛沙尼亞及拉脫維亞的國會議員共同訪台。代表團成員中包括被中國列入黑名單的立陶宛國會議員薩卡利埃內（Dovilė Šakalienė）。

11月3日，歐洲議會代表團一行13人訪問台灣。率領該團的是歐洲議會「外國干預歐盟民主程序特別委員會」（INGE）主席格魯克斯曼（Raphaël Glucksmann）。格魯克斯曼是法國社會黨成員，他屬於歐洲議會中的對華鷹派，關注新疆人權問題。今年3月北京方面宣布對歐盟10名人員和4個實體實施制裁。格魯克斯曼是被制裁的人員之一。

今年美國已經有多名議員訪問台灣。最近一批是11月25日，由美國眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）率領跨黨派的眾議員代表團。

日本廣播協會（NHK）近日以《台歐關係為何升溫？與中國的關係？》為題發表文章指出，歐洲國家與台灣關係升溫有三大因素，一是對中國的警戒感升高，「因為新疆維吾爾自治區的人權問題、香港一國兩制徒具其形、中國急速擴張軍備與『戰狼外交』等強硬態度，讓歐洲各國對中國的認識逐漸改變」

二是對中國的不滿，「中國2012年提出協助中歐與東歐各國經濟發展的一帶一路構想，但中國承諾的巨額投資或基礎建設等，幾乎全部都沒有實現，開始讓中歐與東歐國家對中國感到『幻滅』」

三是對台灣的看法也在改變，「台灣在新冠疫情防疫上有著優異成果，且相較於台灣公開清楚的疫情資訊，中國卻在初期隱瞞疫情，受到國際批判。加上台灣的半導體產業等在世界經濟供應鏈中佔有重要地位，強化歐洲重視台灣」。

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