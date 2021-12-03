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農糧署與楓康超市合作 「阿甘薯叔」新品上市發表

經濟日報 / 記者宋健生／台中即時報導
農糧署與楓康超市合作舉辦「阿甘薯叔」新品上市發表。記者宋健生／攝影
農糧署與楓康超市合作舉辦「阿甘薯叔」新品上市發表。記者宋健生／攝影

推廣在地優質農產品，行政院農糧署與楓康超市合作，今(3)日在楓康超市台中東山店舉辦「阿甘薯叔」新品上市發表會，楓康超市所有據點全面上架，全力促銷雲林縣水林鄉所生產的台農57號黃金地瓜相關產品。

新品上市發表會，由農糧署中區分署科長劉信良與瓊埔合作農場理事主席蘇嘉益、楓康超市部主管經理林明圖等人主持。

行政院農糧署推動「大糧倉計畫-推動國產雜糧產業發展方案」，透過對地綠色補貼及集團產區的輔導，增加農民轉作意願。

目的以國產雜糧取代進口，提高糧食自給率，推行契作契銷、生產溯源及發展多元加工等面向，同時從源頭進行把關，進而讓消費者食用安心、放心。

雲林縣水林鄉是台灣地瓜主要的出產地，而瓊埔合作農場是其中最具創新的代表，最經典的「阿甘薯叔」冰烤地瓜，採用省產57號黃皮地瓜、碩大飽滿，薯蜜十足，口感綿密，含有豐富膳食纖維，解凍後可直接食用，也可以加熱食用，冷熱都好吃。

此次活動，透過農糧署與楓康超市合作。林明圖強調，楓康超市以照顧全家人30年後的健康為己任，致力於食品的品質安全把關，對於在地優質農產品推廣不遺餘力。

「阿甘薯叔」創辦人蘇嘉益，本行是位總舖師，人稱「阿益師」；他出生在雲林縣水林鄉農村家庭，早年北上打拚，18歲就出師當上餐廳廚房領班，隨後一路躍升擔任五星級飯店行政主廚。

然而，當時已小有名氣的阿益師，心中卻始終想為家鄉盡一份心力，便在民國88年辭去工作回到雲林開始做辦桌。回鄉20多年來，阿益師憑藉著精湛的廚藝，累積出響亮名氣，更擅長運用在地食材入菜，曾多次獲雲林縣政府推薦，被封為「雲林縣政府御用廚師」。

楓康超市

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