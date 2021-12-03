加工處表揚11家績優松柏廠 感謝企業深耕園區拚經濟

今年適逢科技產業園區更名元年暨園區建成五十五週年，為感謝區內歷史悠久的廠商對園區、國家社會的貢獻，加工出口區管理處今(3)日辦理表揚典禮，頒給創業歷史悠久廠商獎座，獲頒五十年以上者共11家，其中臺灣櫻井、臺灣博士電子更是創業資歷達五十四年的超資深績優廠商，加工處對此表示深深的感謝，感謝企業與園區共同成長，深耕園區拚經濟。

加工出口區管理處處長楊伯耕表示，園區建成55週年以來成就不凡，謹對區內眾多廠商及員工長期付出致上最深的敬意與謝忱。今年不僅是「加工出口區」更名為「科技產業園區」的第一年，「加工出口區管理處」也經立法院三讀通過更名為「產業園區管理局」，感謝各界支持，長期以來始終勇於創新突破面對各種挑戰，在全球受到疫情衝擊下，仍能確保生產不斷鏈，交出更漂亮的成績。

受惠於全球半導體缺貨，以及三級警戒帶動資通訊產品需求商機，今年科技產業園區營運大幅成長，預估全年公司家數、貿易額及營業額等都將創歷史新高，其中，公司家數將首次突破700家，而貿易額及營業額更創下近20%的超高成長率，預估將突破250億美元及新臺幣4,500億元的新高點。

此外，為利廠商接軌後疫情時代的新營運模式，加工處也積極超前部署，不僅建置全臺首座「數位轉型共創基地」，以共創試煉方式，培育數位轉型人才；同時也攜手高市府、HTC及資策會等單位，打造「5G XR O-RAN實驗場」，將利用5G專網研發平臺，引領製造業與資服業建構在地示範案例，為南部帶來實質商機擴散的加乘效益。

為滿足區內廠商暢旺的投資用地需求，並引進半導體、5G AIOT等創新產業，以蓄積園區下一波成長動能，加工處刻正緊鑼密鼓推動高軟園區第二期、屏東園區擴區及楠梓園區第三園區等開發計畫，楊處長指出，這些園區皆具有優越的區位及戰略地位，歡迎業界踴躍進駐投資，以搶占獲利商機。