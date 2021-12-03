沃旭能源深耕在地 攜手彰化芳苑鄰里推動綠能教育

沃旭能源今年11月中招募近百位沃旭同仁、家人與線西國中同學二度參與線西肉粽角淨灘，並再於昨（2）日由志工同仁共襄盛舉參加草湖國中舉行的60周年校慶活動「草湖六十，我們都是大海的孩子 」中「海好有你」親海淨灘的分站闖關中擔任遊戲關主，在遊戲中帶領小朋友一同認識綠色能源與離岸風電。

位於南彰化芳苑鄉的草湖國中鄰近台灣僅存最大河口泥灘地及潮間帶，長期關注海洋及環境教育，今年更獲得教育部肯定榮獲海洋推手獎，昨日舉行60周年校慶「草湖六十，我們都是大海的孩子 」，邀請沃旭能源、台灣電力公司、彰化區漁會、海洋委員會海洋保育署、彰化縣環境保護聯盟、社團法人彰化縣野鳥協會、彰化師範大學環境教育中心等單位及近400名芳苑鄉國中小學生共同參與。

草湖國中校長林欣溦表示：「草湖國中為慶祝建校60周年，因此今年擴大慶祝，廣邀在地團體參與校慶系列活動，很高興有全球離岸風電領導企業沃旭能源的加入，帶領小朋友認識最靠近芳苑鄉的綠色能源—離岸風電，讓大海的孩子們認識到永續不只一種方式，期待所有孩子都能親海、知海、愛海。」

沃旭能源亞太區專案開發與計畫總監班碩 （Ronnie Brandstrup） 表示：「作為彰化在地的一分子，很高興受邀參加芳苑鄉草湖國中六十周年校慶活動，並透過闖關活動將綠能教育向下扎根；風場建置後將有長達25年的生命週期，能為彰化創造更多價值與機會，沃旭也將持續與在地夥伴攜手建造世界級的離岸風場。」

沃旭能源11月13日先由志工與家人參與線西國中攜手淨灘，昨日則是招募到15名沃旭同仁參與並贊助由彰化師範大學環境教育中心帶領在王功漁港的淨灘活動，與芳苑鄉學子們在短短一個半小時內，清理出包含保麗龍浮球、釣具、漁網、廢棄漁具、大型輪胎等海洋垃圾。

而在闖關遊戲中，沃旭也特別將綠色能源、離岸風電及有趣的風力發電小常識透過生動的闖關遊戲介紹給小朋友，草湖國中黃同學興奮的表示：「從來沒有想過綠色能源也能這麼有趣，海上的風原來可以變成日常生活中使用的電力。」希望未來能有更多機會認識學習。