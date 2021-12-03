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Vestas本土投資達90億元 秀第三階段15MW大風機計畫

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導

Vestas今（3）日召開記者會，說明公司與在地供應鏈合作狀況及在台灣的長期計畫。Vestas台灣總經理Alex Robertson表示，Vestas目前已投入90億元，總就業人數1500人，也公布第三階段將投入V236-15.0MW風機，高度達261公尺，高度超過新光三越大樓。

Alex Robertson表示，Vestas在台灣運轉及興建中的陸域風電裝置容量達331MW（百萬瓦），目前在台灣也有81位員工。而在離岸風場方面則與CIP、中鋼及台電，在彰芳暨西島一期及二期、中能及台電二期等都有提供V174-9.5MW風機。

Vestas為了落實國產化，目前與近十家廠商都有合作，包括負責葉片的天力離岸風電正在打造國內第一個風機葉片、鑄件大廠永冠則投資50億元打造風機鑄件。Alex補充，Vestas在台灣風場投資金額達90億元，總就業人數1,500人，在19項零組件完成知識轉移。

Alex表示，Vestas在第三階段將投入更大的風機V236-15.0MW。他說，V236-15.0MW高達261公尺，比新光三越大樓還要再高上20公尺。該風機透過業界最寬廣的43,742平方公尺的風機掃掠面積，每年最多可以提供8,000萬度電，供電給2萬個以上家庭。

對於如此巨大的風機是否可以符合台灣的地理環境及環評要求？Alex回應，V236-15.0MW可以滿足台灣海峽的海象狀況。但最大關鍵在於基礎設施，如台中港能否應付如此巨大的風機。

針對台灣現有供應鏈是否能投入V236-15.0MW風機生產？Alex坦言，連有30年的國際供應鏈都有難度，對於才剛起步的台廠當然也有難度，但還是希望可以攜手前進。

對於如何達到經濟規模，Alex舉例，台灣第三階段每年釋出1.5GW（10億瓦），若全部採用Vestas新機型，那就是每年100台，但這遠遠無法達成經濟規模，因此Vestas預期在第三階段首重扶持有競爭力的台廠，希望可以打造足以出口風電零組件的世界冠軍。

但Alex提到，經濟部即將公布最終版的離岸風電第三階段國產化政策。他不畏言第二階段的國產化政策打造了風電本土化的環境，但第三階段應要讓廠商更具有競爭力，而過於嚴苛的國產化規定恐壓縮發展潛力，「國產化有時限制競爭，也影響到競爭力」，認為相關政策成敗將決定台廠能成為全球風電「台積電」及下一座「護國神山」。

離岸風電

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