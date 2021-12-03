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商研院預測台灣商業服務業景氣 明年翻轉復甦希望極大

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
商研院分析，若疫情不再惡化或其他不利因素，商業服務業將可於明年初從蕭條谷底迅速回升。 聯合報系資料照
商研院分析，若疫情不再惡化或其他不利因素，商業服務業將可於明年初從蕭條谷底迅速回升。 聯合報系資料照

商研院今（3）日發布最新一期台灣商業服務業景氣循環分析，商業服務業景氣循環同行指標綜合指數（CCCIS）10月續降為-1.727個標準差，唯預測接著可見回升，到2022年4月將持續改善為-0.399個標準差。

商研院指出，商業服務業景氣循環同行指標綜合指數（CCCIS）曾在金融海嘯時期，於2009年6月出現最低谷-1.95個標準差，這次因為疫情關係，再一次的低於可能進入蕭條之域（-1.5個標準差以下）的嚴峻景氣，所幸只經三個月就觸底翻升了。顯示，商業服務業景氣隨疫情警戒升級而急速惡化，又隨疫情警戒的鬆綁加上即時的紓困與振興措施而快速回復。

商研院分析，商業服務業於第三季仍持續衰退中，唯領先指標復甦強勁，預測同行指標綜合指數可望於11月觸底，若疫情不再惡化或其他不利因素，商業服務業將可於明年初從蕭條谷底迅速回升。

不過，商研院也示警，其中疫情起伏，防疫警戒鬆緊與紓困振興措施等輪替，仍是成為主導短期商業服務業景氣波動的重要因素。

商研院指出，台灣整體經濟正處於景氣循環復甦階段，唯受疫情再起衝擊，造成部門與產業不均衡復甦，並因防疫警戒（三級與二級）阻斷相當程度移動性，使得市場局部陷入衰退。唯疫情警戒鬆綁，加上紓困與振興措施開始發功，雖景氣循環同行指標仍然持續衰退之中，但領先指標復甦力道強勁，若未見疫情病毒變種再入侵等變數，明年開始翻轉復甦希望極大。

但，商研院也提醒，疫情衝擊與國際競爭加深加強對網路科技與數位科技的發展挑戰。政府除面對元宇宙新興虛擬市場崛起必須不斷增加數位經濟基礎建設與服務提供的加強，以及對民間傳產數位轉型與新創數位產業的輔助輔導外，更必須以精準目標的「制定政策」而非傳統一般金融與財政政策來面對不均衡復甦，以及相對資產報酬率差異形成的投機風潮與通膨風險的政策措施需求。面對各國紛紛告急的病毒新變種Omicron引發的高度不確定性風險，除密切關注亦需更彈性與迅速的應變作為。

商研院還提到，螺旋狀物價上漲(inflationary spiral)壓力上升中，投機風潮推波助瀾，政府宜需嚴密監控，必要時應當機立斷。

此外，病毒變種，不確定性風險高，經Delta肆虐全球之後，已有國家逐漸解除邊境封閉，但今又有Omicron來勢洶洶現身多國，令部分國家封城之議再起。台灣在嚴待防疫做為同時，救衰與振興之道仍宜加強不宜放鬆。

疫情 景氣

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