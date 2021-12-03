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基本工資調升 農民退休儲金提繳金額明年起提高
農民退休儲金每月提繳金額，依勞動部公告之勞工每月基本工資乘以提繳比率計算。因應勞動部公告基本工資自明(2022)年1月1日起，由每月24,000元調高為25,250元，同日起農民每月提繳金額隨之調高。例如選擇提繳比率10%之農民，每月提繳金額將自2,400元提高為2,525元，政府相對提撥部分亦隨之提高，農民退休生活更有保障。
勞保局表示，農民退休儲金制度自本(2021)年1月1日起實施，只要是未滿65歲、實際從事農業工作有農保，且未領取相關社會保險老年給付的農民均可自願參加。每個月提繳的金額是以勞工每月基本工資乘以提繳比率計算，農民可以在1%到10%範圍內自行決定提繳比率，農民繳納後，政府將按月提繳相同金額存入農民退休儲金個人專戶中，所提繳本金及累積收益總金額於農民年滿65歲時即可按月領回。
勞保局提醒，農民退休儲金每月提繳金額是於次月底扣款，所以，明年1月起配合基本工資調整的提繳金額，是於2022年2月底扣款，後續月份以此類推，請農民留意農民退休儲金扣款帳戶餘額並備足存款，以免扣款不成功而影響自身權益。
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