吳中書：高房價打壓年輕人鬥志 無法僅依賴央行解決

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
台灣金融研訓院董事長吳中書。圖／聯合報系資料照
台灣金融研訓院董事長吳中書。圖／聯合報系資料照

金融研訓院董事長吳中書今（2）日表示，貨幣政策該不該考慮房價，存在正反論述，但房價飆漲會打壓年輕人鬥志，是貨幣政策不得不考量的因素；然而，房價該降多少、降到此程度，經濟能否承擔，都是問題，房價問題應以更整體、跨領域與前瞻性思維來面對，僅依賴央行無法畢竟其功。

吳中書今日於「2021總體經濟計量模型研討會」上，以「房地產與貨幣政策」為題進行專題演講。他表示，央行對付房市的手段除了調整利率，也可祭出選擇性信用管制，其中利率政策牽一髮動全身，可能連帶影響匯率，且利率調整須考量總體經濟情勢，包含台灣的產業結構特性、中小企業占了97.6%等。

對於央行是否應關心資產價格，吳中書說，這個議題有支持者、也有反對者，支持者認為，消費者物價上漲率（CPI）或GDP平減指數（GDP deflator）僅考慮當前的消費，但較完整的生活成本衡量應考量產品價格未來變化，例如房價上揚，若租金未改變，貨幣的購買力下滑，但CPI卻沒有反映。

另外，資產價格對估測通膨有幫助，貨幣供給增加會先反映到資產價格，隨後再影響到消費價格。

反對者則認為，資產價格走勢是否不合理很難衡量，如果貨幣政策反應錯誤，反而會增加產出的波動度；此外，價格穩定與金融穩定為互補關係，貨幣當局（央行）穩定通膨與產出，也許就可以穩定資產價格。

吳中書表示，在現實社會中，房價若過度飆漲，可能造成長期財富分配的不均，對弱勢族群與年輕族群儲蓄與生活願景造成負面衝擊，在擬定貨幣政策時似乎是不得不考慮的因素，然而因如何考慮與因應則需更整體、跨領域與具有前瞻性的思維，僅依賴央行無法畢竟其功。

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