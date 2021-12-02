陳南光：因應房價波動 貨幣與總體審慎政策並用

高不可攀的房價成為難解習題，中央銀行副總裁陳南光認為，寬鬆貨幣政策是房價上漲的主因之一，央行積極因應房價大幅波動，不僅有助於維持金融穩定，也是負起相對應的責任；他強調，因應房價波動，貨幣與總體審慎政策並用，可更有效兼顧金融穩定，以及減緩總體經濟的波動。

中央研究院經濟研究所與主計總處主辦為期兩天的「2021總體經濟計量模型研討會」，陳南光原定今（2）日就「央行為何應該關注房價波動」為題進行專題演講，但上周臨時取消，改由金融研訓院董事長吳中書「代打」，上陣談「房地產與貨幣政策」。

即使陳南光未能到場演講，但根據主辦單位提供的演講摘要顯示，陳南光認為央行應積極採取貨幣與總體審慎政策，以因應房價大幅波動，如此一來有助維持金融穩定，也是負起對應責任。在房市問題上，陳南光主張央行應採取更積極的政策應對，被市場視為央行內的「鷹」派。

央行將於本（12）月16日召開今年最後一場理監事會議，是否再推新一波打炒房措施，引起市場關注。身為央行副總裁與理事的陳南光突然打退堂鼓、未能出席論壇，外界推測是因為央行理監事會議將於兩周後登場，身為副總裁的他此時公開談論央行房市政策，時機太過敏感。

長期關注房市議題的陳南光，在事前提供的書面演講摘要裡指出，房價持續上漲不僅威脅金融穩定，也可能導致資源誤置以及加劇財富分配惡化；由於寬鬆貨幣政策是房價上漲的主因之一，央行積極因應房價大幅波動，有助緩和寬鬆貨幣政策對於經濟生產力與財富分配的負面效應。

陳南光認為，貨幣與總體審慎政策並用以因應房價波動，可更有效兼顧金融穩定，以及減緩總體經濟的波動。

回顧去（2020）年，在政府祭出健全房市方案前，陳南光就曾撰文指出「央行應在房價上漲預期形成前超前部署」，因為這項預期一旦確立，任何總體審慎政策工具恐怕都難以撼動房價飆漲的趨勢，香港、南韓都曾有殷鑑，展現他對國內高房價問題的關切。