快訊

4路線收攤！又一客運明年將停駛 公路總局回應了

替林秉樞洗白帶風向？李柏璋「8點聲明」：我很笨、我相信他了

陳南光：因應房價波動 貨幣與總體審慎政策並用

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
央行副總裁陳南光。圖／聯合報系資料照片
央行副總裁陳南光。圖／聯合報系資料照片

高不可攀的房價成為難解習題，中央銀行副總裁陳南光認為，寬鬆貨幣政策是房價上漲的主因之一，央行積極因應房價大幅波動，不僅有助於維持金融穩定，也是負起相對應的責任；他強調，因應房價波動，貨幣與總體審慎政策並用，可更有效兼顧金融穩定，以及減緩總體經濟的波動。

中央研究院經濟研究所與主計總處主辦為期兩天的「2021總體經濟計量模型研討會」，陳南光原定今（2）日就「央行為何應該關注房價波動」為題進行專題演講，但上周臨時取消，改由金融研訓院董事長吳中書「代打」，上陣談「房地產與貨幣政策」。

即使陳南光未能到場演講，但根據主辦單位提供的演講摘要顯示，陳南光認為央行應積極採取貨幣與總體審慎政策，以因應房價大幅波動，如此一來有助維持金融穩定，也是負起對應責任。在房市問題上，陳南光主張央行應採取更積極的政策應對，被市場視為央行內的「鷹」派。

央行將於本（12）月16日召開今年最後一場理監事會議，是否再推新一波打炒房措施，引起市場關注。身為央行副總裁與理事的陳南光突然打退堂鼓、未能出席論壇，外界推測是因為央行理監事會議將於兩周後登場，身為副總裁的他此時公開談論央行房市政策，時機太過敏感。

長期關注房市議題的陳南光，在事前提供的書面演講摘要裡指出，房價持續上漲不僅威脅金融穩定，也可能導致資源誤置以及加劇財富分配惡化；由於寬鬆貨幣政策是房價上漲的主因之一，央行積極因應房價大幅波動，有助緩和寬鬆貨幣政策對於經濟生產力與財富分配的負面效應。

陳南光認為，貨幣與總體審慎政策並用以因應房價波動，可更有效兼顧金融穩定，以及減緩總體經濟的波動。

回顧去（2020）年，在政府祭出健全房市方案前，陳南光就曾撰文指出「央行應在房價上漲預期形成前超前部署」，因為這項預期一旦確立，任何總體審慎政策工具恐怕都難以撼動房價飆漲的趨勢，香港、南韓都曾有殷鑑，展現他對國內高房價問題的關切。

房價 央行

延伸閱讀

陳南光：房價大漲威脅金融穩定 央行應負起對應責任

吳中書：房價飆漲打壓青年鬥志 貨幣政策應考量

屏東枋寮布局星空旅遊 為疫後旅遊超前部署

金管會打炒房 盯上九銀行

相關新聞

疫情衝擊！2.1萬事業單位申請緩繳勞就保費 金額逾69億

因應疫情嚴峻，為緩解受疫情影響的投保（提繳）單位及被保險人經濟壓力，勞動部日前祭出緩繳勞保、就保保險費、勞工退休金緩繳措...

事業因疫情申請勞就保費緩繳 金額逾69億元

為協助受COVID-19疫情影響的事業，勞動部祭出勞保費及就保費緩繳措施，11月30日申請截止，統計顯示，共2萬1167...

談到科技、生技產業 王美花：集結難度高但相當有意義

經濟部長王美花今（2）日出席「2021台灣醫療科技展開幕式」，她致詞提到，科技產業跟生技產業是兩個很不同的行業，要集合在...

金控大戰從商場打到棒球、籃球場 拚業績更要拚戰績

今年中華職棒總冠軍賽中信兄弟睽違11年終於獲勝，順利拋下黃色封王彩帶，拿下中華職棒32年總冠軍、隊史第八座總冠軍，也是中信集團接手後的第一座冠軍。不只棒球，還有籃球，幾家大金控的戰場從市場一路延伸到球場，拚業績也拚戰績。

後疫情時代打造下座護國神山 蔡英文：發展「大健康產業」

醫療科技展今於南港展覽館展開。總統蔡英文、立法院長游錫堃、生策會創辦人王金平、生策會副會長楊泮池、衛福部次長石崇良等人今...

實體店人氣增 網購黑五業績降

搶便宜、擔憂缺貨的消費者提前埋單，拉長美國購物季戰線，加上新變種病毒使電商股聞訊走高，台灣在黑五、雙十一推波助瀾下，第四季旺上加旺。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。