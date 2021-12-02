永信集團動物用藥公司永鴻國際生技 拚兩年內上市

藥業龍頭永信（3705）集團全資子公司永鴻國際生技總經理鍾威凱今（2）日表示，在集團大力支持下，永鴻國際不畏疫情影響外銷出口，今年前11月營收已可超過去年全年的11億元，成為集團旗下第二大事業體，永鴻目標明年公開發行，力拚後年上市。

全國創新創業總會日舉辦2021創業楷模暨相扶獎頒獎典禮，鍾威凱獲頒第44屆創業楷模獎。鍾威凱原為永信藥品全球合作事業部經理，擁有10年海外行銷經驗，創下逾8億元銷售佳績。2010年他與美國廠商合作過程中，發現以益生菌發酵的動物用酵素銷售成長快速，永信集團本身在動物市場也已經默默耕耘了20餘年。

鍾威凱在2016年主動向董事會提出收購虧損連年的外商動物藥廠，並成功在2017年整合永信藥品分割的動物事業部門，成立永鴻國際生技。接手第一年，公司開始轉虧為盈，短短三年，永鴻營收已超過11億元，一躍成為臺灣最大動物藥廠。

鍾威凱表示，永鴻國際營運能快速成長，一是收購案補足了母公司一直以來在建立飼料廠通路的瓶頸，二是多位前輩的資源挹注與無私協助，才能順利「打通任督二脈」。永鴻目前發展的商品有三分之二是動物藥品、三分之一是飼料添加產品，林林總總已超過100個品項。

鍾威凱指出，台灣動物用藥市場規模約100多億元，由32家本土廠與兩百多家進口商分食市場大餅，永鴻國際為動物用藥市場龍頭，去年營業額11億元以上，今年雖然受到疫情影響，外銷出口比重由22%降到18%，所幸在國內市場因策略運運得宜，帶動全公司業績仍交出不錯的成績，前11月營收有望達到去年全年表現，成為集團旗下第二大事業體，公司目標明年公開發行，力拚後年上市。

值得一提的是，永鴻國目前業績有九成來自於經濟動物市場，寵物市場業績貢獻僅佔一成左右。鍾威凱說明，一般人以為台灣飼養寵物風氣很蓬勃，實際上每十人養一隻寵物的比率，相較於先進國家每六人養一隻寵物的比率，仍有很大成長空間。

不過，永鴻國際針對寵物用藥市場，每年也以至少5%幅度追求成長，目前透過全台獸醫醫院合作，持續推出新產品，目標開拓更大的新藍海市場。