快訊

4路線收攤！又一客運明年將停駛 公路總局回應了

替林秉樞洗白帶風向？李柏璋「8點聲明」：我很笨、我相信他了

永信集團動物用藥公司永鴻國際生技 拚兩年內上市

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導
永鴻國際生技總經理鍾威凱。圖／永鴻國際提供
永鴻國際生技總經理鍾威凱。圖／永鴻國際提供

藥業龍頭永信（3705）集團全資子公司永鴻國際生技總經理鍾威凱今（2）日表示，在集團大力支持下，永鴻國際不畏疫情影響外銷出口，今年前11月營收已可超過去年全年的11億元，成為集團旗下第二大事業體，永鴻目標明年公開發行，力拚後年上市。

全國創新創業總會日舉辦2021創業楷模暨相扶獎頒獎典禮，鍾威凱獲頒第44屆創業楷模獎。鍾威凱原為永信藥品全球合作事業部經理，擁有10年海外行銷經驗，創下逾8億元銷售佳績。2010年他與美國廠商合作過程中，發現以益生菌發酵的動物用酵素銷售成長快速，永信集團本身在動物市場也已經默默耕耘了20餘年。

鍾威凱在2016年主動向董事會提出收購虧損連年的外商動物藥廠，並成功在2017年整合永信藥品分割的動物事業部門，成立永鴻國際生技。接手第一年，公司開始轉虧為盈，短短三年，永鴻營收已超過11億元，一躍成為臺灣最大動物藥廠。

鍾威凱表示，永鴻國際營運能快速成長，一是收購案補足了母公司一直以來在建立飼料廠通路的瓶頸，二是多位前輩的資源挹注與無私協助，才能順利「打通任督二脈」。永鴻目前發展的商品有三分之二是動物藥品、三分之一是飼料添加產品，林林總總已超過100個品項。

鍾威凱指出，台灣動物用藥市場規模約100多億元，由32家本土廠與兩百多家進口商分食市場大餅，永鴻國際為動物用藥市場龍頭，去年營業額11億元以上，今年雖然受到疫情影響，外銷出口比重由22%降到18%，所幸在國內市場因策略運運得宜，帶動全公司業績仍交出不錯的成績，前11月營收有望達到去年全年表現，成為集團旗下第二大事業體，公司目標明年公開發行，力拚後年上市。

值得一提的是，永鴻國目前業績有九成來自於經濟動物市場，寵物市場業績貢獻僅佔一成左右。鍾威凱說明，一般人以為台灣飼養寵物風氣很蓬勃，實際上每十人養一隻寵物的比率，相較於先進國家每六人養一隻寵物的比率，仍有很大成長空間。

不過，永鴻國際針對寵物用藥市場，每年也以至少5%幅度追求成長，目前透過全台獸醫醫院合作，持續推出新產品，目標開拓更大的新藍海市場。

永信藥品

延伸閱讀

反萊豬公投上演醫師大戰 反方代表精算吃萊豬機率：僅0.3克

影／剛滿月萌樣可愛 草泥馬黏著飼主跟前跟後

台塑捐贈嘉縣首座永在食安大樓 聯合檢驗室啟用

全台人氣美食大抽檢！這家「點爭鮮」兩次不合格遭罰3萬

相關新聞

4路線收攤！日統客運明年將停駛 公路總局回應了

日統客運今天傳出明年將收攤4條國道路線，交通部公路總局證實有收到公文，但會再了解溝通，若業者不續營，也會有替代路線及方案

明年房市主力放哪？愛山林董座祝文宇看好這一區

愛山林（2540）今（2）日舉辦法說會，董事長祝文宇表示，今年公司仍以代銷為營運主軸，明年起由建設帶回營收，目前已經把庫...

建案房價跳漲太快？11月新屋市況「起風了」

代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，11月分數續增至43.6分，較10月（43.1分）成長0.5分，分數連續五個月走升...

被控違法赴陸投資？光洋科：惡意誤導

光洋科（1785）經營權之爭延燒，台灣鋼鐵今(2)日召開記者會，指控光洋科違法投資寧波光微半導體，光洋科則在公開資訊觀測...

商辦需求強勁 汐止有望成北台灣發展新星

台商回流帶動廠辦、商辦需求強勁，新興工業區的房價與租金上漲潛力無窮，目前企業選址有開始向東擴張至汐止的趨勢，未來汐止有望...

阿羅哈客運傳停業 站務員：相信公司會給員工交代

阿羅哈客運傳停業，昨天一篇內部公告流出，12月13日凌晨起台北—高雄、台北—嘉義僅有的兩條路線將停止營運，預計明日召開股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。