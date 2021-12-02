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元晶私募6.15億元到手 獲國發基金入股

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

太陽能大廠元晶太陽能（6443）今日表示，該公司已完成總額6.15億元的私募案，參與私募的包括行政院國發基金，以及太陽能產業上下游供應鏈的數家龍頭廠商合組的昱昇創能，國發基金認購比率達31%，即逾1.9億元。

這也是國發基金繼入股聯合再生能源後，又一家入股的太陽能廠。

元晶表示，作為太陽能市占的領導廠商之一，此次私募案得到國發基金的認同與加入，對元晶在本土市場與國際業務拓展上有著深刻的意義。政府支持綠能的政策與作為，不僅體現於推動終端太陽能電廠的開發與建造，並且透過本案實際支持台灣的太陽能製造業。

元晶強調，有入國發基金入股，不僅讓國家級夢幻隊伍的形成，也讓元晶以及其往來的國內外客群打了一劑強心針，並助元晶重返國際市場。

元晶此次私募總股數2,589 萬股，總金額近6.15億元，國發會認購31%的投資額度，其餘則由國內太陽能上下游供應鏈廠商所組成的昱昇創能認購。

元晶，表示，此次私募案募得的資金，將開始進行新一代大尺寸高效能太陽能產品的產能擴充。預計明（2022）年底電池與模組的產能都將達到1.5GW（10億瓦）。

由於加入私募團隊的成員在不同的材料領域都是最頂尖的龍頭企業，元晶希望藉由這個私募案形塑國內太陽能的上下游結盟，以國內廠商在電子材料上面的研發能力，配合元晶在國際太陽能市場的既有優勢，組成台灣太陽能復仇者聯盟重返國際市場，為國內太陽能製造業開闢出一條新的道路。

元晶表示，台灣的太陽能製造業在過去幾年市場無情淘洗之後，留下來的都是適者生存的勝利者。這些優質廠商，未來面對的將是由政府主導的能源轉型、台灣電子產業國際供應鏈綠電的需求，以及國際碳權碳稅政策推動的再生能源大未來。本私募案在此關鍵時刻順利完成，可說是元晶迎接變局，在政府支持下整合國內優勢企業，迎接下個階段快速發展的起手式。

太陽能電廠 元晶 國發基金

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