工具機兩大國際展明年合辦 貿協將爭取「參展泡泡」

國內兩大工具機展—由外貿協會及機械公會共同主辦的「台北國際工具機展（TIMTOS）」及工具機暨零組件公會主辦的「台灣國際工具機展(TMTS)」明年將首次以聯名方式舉辦「TIMTOS x TMTS 2022」，貿協董事長黃志芳形容這是「工具機的奧林匹克隊」，更將為外國參與廠商申請「參展泡泡」。

黃志芳表示，「TIMTOS x TMTS 2022」將於2月21日起舉辦，可說是台灣工具機產業第一次全員大團結，也是疫情後台灣第一次最大規模國際性的展覽，參加展覽的國內外工具機有900家之多，使用約5200個攤位，形同展現台灣國家工具機的奧林匹克隊，完整展現我們的實力，相當具有特別的意義。

黃志芳指出，工具機業在2020年受到疫情的影響非常的大，工具機業在2011年全球產值達到1090億幾美元，但是到2020年，受到疫情影響，全球工具機的產值衰退到650億美元，衰退幅度非常的大。不過，到去年下半年第四季開始，所有工具機業者訂單都快速的回升。黃志芳說，這反應兩個現象，一個就是疫後經濟復甦的需求、反彈，另外一個就是當全球邁向未來新世代產業的過程，如電動車、工業4.0、5G等，新的需求已經快速的產生，再加上供應鏈重組，現在全世界都講求短鏈供應、在地製造區域製造，也會帶動一波新的工具機的需求。

黃志芳表示，展望明年，可以預期到工具機產業一定會迎來「新的春天」，明年的兩展聯合展出，就剛好掌握這個最重要的契機。

黃志芳也指出，業者有提出「參展泡泡」的需求，貿協會透過經濟部跟指揮中心申請專案，希望能夠盡量吸引到國際的業者來台參展，不過一切都會遵照疫情指揮中心的防疫規範，也會尊重疫情指揮中心的決定。黃志芳強調，「泡泡」的模式會是限兩地活動不隔離、或是只隔離三到五天，這都要等進一步和業者、指揮中心討論。