MedTech StartHub登場醫療科技展 生醫創業更有效率

台灣醫療科技展自即日至五日在南港展覽館盛大舉行，秀傳醫療體系聯合北醫生醫加速器、北醫BioDesgin Center、國發會Startup Island TAIWAN、苡樂創新平台以及比翼加速器，共同以Connecting People, Working Together為宗旨，推出MedTech StartHub 生醫創業創業平台，媒合創投等業師與生醫新創團隊，協助創業者有效率地取得所需資源。

時間是新創公司最寶貴的資源。MedTech StartHub 發起人黃士維院長表示，每年有這麼多人來參觀醫療科技展，但若能建構媒合機制，讓新創團隊事先就能與目標洽談者約定會議，不但能讓辛苦的創業者有效率地利用時間完成目標，更能協助創業者接觸到平常不容易接觸到的知名投資者或醫院院長等。

今年MedTech StartHub 初登場，即獲得超過五十名專業人士志願擔任業師，專業領域包括臨床選題、創業投資、醫療通路、策略管理及企業創投等。來自手術與治療用醫療器材、診斷與監測用醫療器材、醫用軟體、藥品與體外診斷器材等三十多家新創公司報名參加媒合會，總共完成一百多場的媒合場次。

黃士維院長表示，生醫創業是條漫長的路，MedTech StartHub是陪跑的概念，除了舉辦媒合會協助創業團隊取得與投資者面談的機會外，未來還會舉辦B.E.S.T 課程及BioDesign 課程，協助年輕學子及企業研發部門，透過臨床實察及跨領域人才參與，開發出真正符合臨床需求的生醫產品。

MedTech StartHub登場醫療科技展。