油價震盪操作機會大 期元大S&P石油買盤爆量

美國傳出首宗Omicron病例，加上當地公布原油需求銳減，衝擊國際油價1日再度巨震，西德州原油期貨從早盤大漲3%轉黑收跌，波及台股中的期元大S&P石油ETF（00642U）2日震盪破底，全天量能衝2.6萬張，連三天人氣飆高。法人指出，短線市場關注OPEC+ 2日晚間的會議結果，並期待油價有長線景氣走升支持利多，帶動投資人逢回布局石油正向ETF。

近期油價波動劇烈，石油ETF躍居交投熱點，期元大S&P石油29日爆出3.2萬張波段巨量後，一連四天量能都破萬，今日因利空影響，更僅在早盤一小時便累積1.6萬張大量，買盤蜂擁低接，另反向ETF的期元大S&P原油反1 ETF（00673R）也連四天有3,000張到1.5萬張不等的量能，24日低點到2日高點15.51元，短短六天已飆漲18%。

法人表示，國際油價巨震，主要受美國傳出首宗變種病毒案例，以及當地公布上周原油需求不如預期，無鉛汽油和餾分油的庫存意外大增，使原先隨股市大漲的油價轉跌，西德州原油期貨出現多空激戰，先畫上影線再拉下影線，台股石油ETF跟著搖擺，創造操作機會。

法人觀察，這波油價連跌，許多投資人已分批搶短，除股市交易火熱，期元大S&P石油1日初級市場也久違出現申購，而今日早盤該ETF破底，更多買盤湧入，使全天的買盤直追29日波段巨量。目前市場觀望，2日晚間OPEC+召開會議，因變種病毒增加變數，市場預期OPEC+討論是否暫停每日增產40萬桶的計畫機率大增，可能再度引發原油市場波動。

據統計，OPEC在11月原油的日產量僅增加22萬桶，來到2,774萬桶，低於該組織協議中提到的每日增加25.4萬桶，OPEC增產速度有所調整。

法人指出，短期油價預期震盪，不過在疫情雜音消弭後，行情可望回歸市場供需，目前主要研究機構仍預期明年經濟成長，油價大方向呈高檔波動，建議投資人可逢低留意石油正向ETF的布局機會，並應留意商品ETF投資期貨，波動風險高，宜善設停損。