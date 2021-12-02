談到科技、生技產業 王美花：集結難度高但相當有意義

經濟部長王美花今（2）日出席「2021台灣醫療科技展開幕式」，她致詞提到，科技產業跟生技產業是兩個很不同的行業，要集合在一起相當困難但有意義的事情。但她也有信心，台灣全世界最重要的科技大廠都有投入，「如果還做不起來，我們就有責任了。」

王美花提到，科技業跟生技產業屬性大不相同，一個要求很快，科技一直進步，一個要慢慢做經過試驗，確保法規不同改變，兩者商業模式大不相同。

對此，經濟部有很多科技專案的計畫來支持數位醫療；更重要是政府也需協助醫院可以運用這些產品，「醫院用看看才有口碑，才有人脈」，否則沒有人脈很難賣進去。

蔡總統稍早於「2021台灣醫療科技展開幕式」致詞表示，台灣在疫情期間防疫成果獲得國際關注，台灣醫療跟生技產業的研發，也展現堅強的實力，這幾年政府重點投入生技產業和智慧創新研發，也因此面臨疫情挑戰迅速整合資源，成立跨部會應變小組，發揮生醫產業不同面向的專長。

蔡總統感謝前立法院長王金平及許多醫療專家提出讓醫院成為大健康產業舞台的新觀念。透過醫院來串連醫療科技可以強化產業，對推動整個產業。台灣在資通訊產業跟生技產業的優勢，可以作為台灣精準醫療產業的基礎。

針對三接議題，王美花受訪表示，三接沒有蓋在藻礁上，把潮間帶保護起來，這才是事實。她也提到，馬前總統的三接計畫是蓋在岸邊的潮間帶，而且要用水泥填起來，現在已經縮到十分之一，潮間帶都保護起來，把接收站推到海岸上。

但王美花說，因為管子一定要上岸，一定要用棧橋連接，而棧橋橋墩總是要架在岩石上方，所以經濟部目前方案已經是對藻礁最大的保護，傷害是最的。

王美花接著說，三接攸關於北部發電及中南部空汙，認為國民黨立委蔣萬安是台北市的委員，可能感受不深，但事實上中南部的鄉親、委員對於三接能夠蓋起來減少空汙是相當關心的；至於生態保護，當地里長昨天也說G1、G2都保護起來了。

對於目前礁石影響有多大，王美花表示詳細數字須由中油提供，但如果從台北港拉管到大潭電廠，中間就需要拉50公里的海管，「哪一個對環境的破壞，哪個比較好，哪個比較不好，大家去思考？」