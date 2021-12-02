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台越冷鏈物流合作啟動 搭建交流平台

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導

經濟部貿易局為協助我國冷鏈業者拓展越南市場，委託工業技術研究院與越南物流公會共同辦理「2021台越冷鏈物流合作研討會」，雙方分享台越冷鏈發展現況與經驗、潛在商機及未來雙方可合作的領域等。

貿易局江局長文若致詞時強調，台越經貿關係緊密，越南為我國新南向政策的第3大貿易夥伴，我國為越南的第4大外資來源國，產業供應鏈緊密連結。越南農產品出口比重高，保存銷售均有冷鏈需求，越南政府已將冷鏈物流列入優先推動政策。而台灣冷鏈產業經過多年的發展整合，分工體系完整，超商及生鮮宅配之電商市場發展蓬勃，雙方有合作利基。此研討會將促成台越冷鏈物流產業交流平台，有利於未來推動相關的合作。

會中雙方同意建立聯絡窗口，在冷鏈標準、人才培育課程、智慧自動化技術、媒合冷鏈設備與服務等4個領域加強合作。因新冠肺炎疫情影響，將先透過線上方式共同規劃培訓課程，導入ISO23412（冷鏈低溫包裹遞送服務標準）及我國已訂定的行業標準規範，以協助越方建立冷鏈物流標準。未來可進行實體課程培訓種子師資，並將冷鏈課程納入越南專科學校或大專院校的教學課程。另將依越方需求，如冷庫、保冷架、起重機具、智慧化管理軟體等辦理線上媒合活動，後續視疫情發展，辦理實體交流參訪。

為使我商順利到越南發展，中華民國物流協會建議越方提供便利或優惠措施，包括放寬冷鏈專業人員簽證資格要求、冷鏈設備進口免稅、投資稅務優惠等。越南物流產業協會允諾將向其政府相關單位轉達。

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