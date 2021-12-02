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立委質疑延攬國際專才成效不彰 凍結國發會預算200萬元

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
國發會主委龔明鑫。本報資料照片
國發會主委龔明鑫。本報資料照片

立法院經濟委員會今（2）日審查111年度中央政府總預算案關於國發會部分，藍綠立委皆質疑國發會執行延攬國際專業人才成效不彰，提案減列凍結促進人力資源發展相關業務預算。

幾經折衝協商，經濟委員會決議凍結國發會促進人力資源發展項下「精進攬才法規，強化延攬國際人才；運用大數據掌握重點人才需求」新台幣200萬元，經國發會向經委會提出書面報告後，始得動支，而該預算原列2050萬元。

立法院經濟委員會今審查111年度中央政府總預算案關於國發會部分，國民黨立委楊瓊瓔表示，根據瑞士洛桑管理學院「2020IMD世界人才報告」，我國在對外籍技術人才吸引力及攬才與留才在企業的優先順位評比中，名次不盡理想，較前一年度退步，鑒於國發會未能有效強化國際專業人才延攬力道，故提案減列預算1,000萬元。

民進黨立委何欣純也指出，雖我國於延攬外國專業人才方面已有初步成效，但實務上，台灣產業現況欠缺中階專業人才，該類專業人力具有產業發展所需要的特定專業技術，惟目前延攬國際人才仍以頂尖或大型產業等高階人才為主，該攬才專法對於精進強化台灣產業專業人力需求仍有不足，因此提案凍結10%。

國發會主委龔明鑫表示，關於延攬外國專業人才，目前已有線上合作，如果明年疫情可以稍微解封，會走出去和外館合作。至於外國專業人才最關心的三件事，分別為工作或創業機會、薪資，以及生活便利性，這三件事看起來已有一點點的成效，薪水方面的確平均比其他國家稍微低一點，但也已在改善中。

龔明鑫並指出，關於延攬外國專業人才，去年是有一些階段性結果，新修正的外國人才專法也已於10月25日正式施行，提供更具吸引力的工作及居留規定，並優化租稅及社會保障。且除修法外，國發會亦協同相關部會推動多項攬才配套措施，希望於明年底成功延攬一萬名外國特定專業人才。

同時，國發會也訂下於2030年達到延攬一般外國專業人才及外國特定專業人才合計達十萬人目標。

為吸引外國特定專業人才來台，攬才專法給予多項優惠誘因，包括核發四證（工作許可、居留簽證、外僑居留證及重入國許可）合一的「就業金卡」，從2018年2月開放申請。

根據國發會統計，至2021年10月底為止，共核發3,548張金卡，但因為金卡的有效期間三年，有些持有人屆期未申請換發新卡， 因此有效張數為3,319張。金卡持有人以經濟類為主，占比超過六成；國別則以美國為大宗，占了將近四成。

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