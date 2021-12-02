蔡英文：前25大品牌價值突破100億美元 疫情中逆勢成長

蔡英文總統今天以錄影方式為「2021台灣最佳國際品牌交流會」致詞。蔡總統表示，面對後疫情時代，政府會加緊腳步，全力推動振興，加速經濟發展，也請業界與政府一起打拚，提升產業競爭力，持續在國際上擦亮台灣製造的招牌。

蔡總統指出，過去台灣企業以製造代工為主，在企業界朋友和政府的共同努力下，創新轉型，累積更多研發能量；現在企業開始以「品牌」的面貌，在國際舞台上嶄露頭角，成為國際供應鏈中重要的成員。

蔡總統說，過去一年多以來受到疫情的影響，全球經濟呈現衰退，但台灣的品牌在逆境中展現韌性，去年前25大品牌總價值突破100億美元，表現相當亮眼。

蔡總統表示，感謝經濟部人員積極推動「台灣品牌耀飛計畫」，多年來已經協助700多家企業拓展品牌行銷，打開國際的通路。面對後疫情時代，政府會加緊腳步，全力推動振興，加速經濟的發展，也要請業界領袖和政府一起打拚，提升產業的競爭力，持續在國際上擦亮MIT的招牌。