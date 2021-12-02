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基本工資調升、勞保勞退分級表逕調 估349萬人受影響

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導
明(2022)年基本工資月薪由24,000元調整為25,250元，時薪由160元調升至168元。聯合報系資料照
明(2022)年基本工資月薪由24,000元調整為25,250元，時薪由160元調升至168元。聯合報系資料照

明(2022)年基本工資月薪由24,000元調整為25,250元，時薪由160元調升至168元，「勞工保險投保薪資分級表」、「勞工退休金月提繳分級表」同步修正實施，勞保局將逕調，預估勞保逕調人數約349萬餘人，勞退逕調人數為151萬餘人，投保及提繳企業不須另行申報。

新修正之勞保投保薪資分級表第一級更改為25,250元，原分級表第一級24,000元將移至部分工時等級，原第二級25,200元刪除，原第三級26,400元遞移為第二級，其餘等級依序順移，修正後分級表共計14級。至勞工退休金月提繳分級表，增訂25,250元等級，原25,200元等級刪除，其餘維持不變。

為減輕投保單位行政作業負擔，勞保局將針對原投保或提繳)24,000元及25,200元之勞工，辦理投保薪資、提繳工資逕調作業，該等人員自明年1月1日起投保薪資、提繳工資將自動調整為25,250元。

勞保局表示，如投保、提繳原基本工資24,000元等級，惟屬部分工時註記身分、職業工會低收入會員、庇護性就業身心障礙者或職業訓練機構受訓者，考量其實際收入不隨基本工資調整，故不列入逕調，渠等投保薪資(提繳工資)將維持24,000元。

勞保局表示，經該局逕行調整投保薪資、提繳工資之被保險人明細資料，將列印於明年1月份保險費及退休金繳款單，並於明年2月下旬寄發之本月有異動被保險人計費清單，屆時請各投保及提繳單位詳細核對，如不符事實，可於繳款期限內向該局反映。

投保薪資 勞工退休金

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