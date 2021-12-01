快訊

服務生送冰塊、買藥沒察覺？高嘉瑜遭暴打 網怒刷飯店Google評論

台商資金留駐免稅天堂 KPMG指出二大風險

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

國際稅務合作、反洗錢措施越發緊密，安侯建業聯合會計師事務所今（1）日提醒，跨國經營的台商若有在開曼群島、英屬維京群島（BVI）等過往的租稅天堂設立公司、保有未課稅的利潤，未來可能將面臨歐盟經濟制裁、帳戶凍結等二大風險。

因應歐盟的經濟制裁，開曼群島、BVI等地區，從2019年起，已立法要求要求登記在當地的公司，應有在地的實質經濟活動，近期更展開抽查行動，安侯建業稅務投資部會計師王佩如指出，接下來貝里斯、安圭拉等台商愛用的離岸公司國家，也都已跟進立法要求經濟實質。

特別在疫情影響之下，王佩如表示，不少歐盟國家又將醫療、通訊產品製造基地移回母國，以往台商能向非歐盟地區的客戶接單，現在卻可能要配合客戶，改為直接向歐盟當地公司交易，上述已被歐盟盯上的地區，可能難以再作為接單主體，而被其他合規同業取代。

王佩如表示，台商以往可能會將跨國貿易的資金，保留在上述離岸公司帳下，但現在洗錢防制和全球帳戶資訊透明化的浪潮來襲，有洗錢及逃漏稅疑慮的金流，可能會被銀行通報，甚至凍結，比遭補稅處罰更加不利。

在受控外國公司（CFC）、全球最低稅負制等新稅制的影響下，王佩如指出，不合格的資金除了遭到凍結之外，也可能會被跨國貿易涉及到的各國政府，認定為該國所得，而有重複課稅，建議及早調整集團架構，以免面臨課稅。

歐盟 台商 洗錢防制

延伸閱讀

核協議伊朗反悔 認過往談判非定案

歐盟籌資3000億歐元推「全球門戶」抗衡「一帶一路」

石斑魚銷陸受阻 陳吉仲指會全力分散「一中市場」

外交部：荷蘭眾院1天通過2友台動議 創歷史紀錄

相關新聞

疫情逾2年未入境戶籍被遷出 財政部：綜所稅身分認定從寬

外界關注因疫情而超過兩年未入境的台商權益，財政部今（1）日表示，在綜合所得稅申報方面，會從寬認定，若台商對身分認定有疑義...

逃漏稅 最重7年刑、罰1億

立法院昨天三讀修正稅捐稽徵法，加重逃漏稅罰則。逃漏稅的罰金從現行新台幣六萬元以下，提高到一千萬元以下，並增訂逃漏稅達一定...

凱博觀點／留意大陸財稅管控新措施

大陸近年推展的一系列財稅新法及管控新規，包括2019年實施的新個稅推出綜合所得匯算清繳，外籍個人免稅優惠及一次性獎金單獨...

重大惡意逃漏稅 最高罰1億

立法院昨（30）日三讀通過《稅捐稽徵法》修法，除將重大惡意逃漏稅罰則提高至最高1億元外，針對欠稅1,000萬以上的陳年舊...

適用責任制 仍有工時上限

民眾常在面試工作時，遇到雇主稱工作是責任制，工時會很長。但北市勞動局提醒，俗稱的「責任制」是源於勞基法第84條之1規定，...

大宗物資降稅明上路 初估稅損達63億元

為平穩物價，財政部今宣布，大宗與民生物資關稅調降明天起正式上路。從明天起至明年3月底，針對汽、柴油、水泥、小麥、牛肉等貨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。