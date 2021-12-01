台商資金留駐免稅天堂 KPMG指出二大風險

國際稅務合作、反洗錢措施越發緊密，安侯建業聯合會計師事務所今（1）日提醒，跨國經營的台商若有在開曼群島、英屬維京群島（BVI）等過往的租稅天堂設立公司、保有未課稅的利潤，未來可能將面臨歐盟經濟制裁、帳戶凍結等二大風險。

因應歐盟的經濟制裁，開曼群島、BVI等地區，從2019年起，已立法要求要求登記在當地的公司，應有在地的實質經濟活動，近期更展開抽查行動，安侯建業稅務投資部會計師王佩如指出，接下來貝里斯、安圭拉等台商愛用的離岸公司國家，也都已跟進立法要求經濟實質。

特別在疫情影響之下，王佩如表示，不少歐盟國家又將醫療、通訊產品製造基地移回母國，以往台商能向非歐盟地區的客戶接單，現在卻可能要配合客戶，改為直接向歐盟當地公司交易，上述已被歐盟盯上的地區，可能難以再作為接單主體，而被其他合規同業取代。

王佩如表示，台商以往可能會將跨國貿易的資金，保留在上述離岸公司帳下，但現在洗錢防制和全球帳戶資訊透明化的浪潮來襲，有洗錢及逃漏稅疑慮的金流，可能會被銀行通報，甚至凍結，比遭補稅處罰更加不利。

在受控外國公司（CFC）、全球最低稅負制等新稅制的影響下，王佩如指出，不合格的資金除了遭到凍結之外，也可能會被跨國貿易涉及到的各國政府，認定為該國所得，而有重複課稅，建議及早調整集團架構，以免面臨課稅。