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光洋科三廠員工發起「我的光洋我來挺」 力挺現有團隊

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導
光洋科的光科廠員工支持現有經營團隊的留言，貼滿牆面。圖/光洋撐傘團提供
光洋科的光科廠員工支持現有經營團隊的留言，貼滿牆面。圖/光洋撐傘團提供

面對台鋼盟抹紅與抹黑的不實報導，光洋撐傘團今日在臉書粉絲頁貼出光洋科三個廠員工自發支持馬堅勇領導團隊的貼紙牆照片，呼籲外界看清楚員工的心聲，呼籲所有股東與員工同心支持現任經營團隊。

光洋撐傘團今日在臉書粉絲頁貼出光洋科三個廠光科、科工、環科三個廠員工自主發起「我的光洋我來挺」的活動，活動牆上密密麻麻貼滿了員工支持馬堅勇領導團隊的打氣小語。

光洋撐傘團團長莊世雄進一步解釋為何員工自發性地發起活動。得到的回答是：「正因2016年馬董的回鍋，公司上下齊心發展關鍵的核心技術，成功打進高階半導體供應鏈，才讓公司起死回生，從原本負債的窘境帶到現在超過市值300億的榮景。眼看公司就要展翅高飛，卻被台鋼盯上企圖納為私己版圖作為斂財工具，員工一定奮力反對。」

莊世雄說，這是一場狙擊禿鷹的戰役，是大衛對戰歌利亞的經典戲碼，更是長期經營對抗短線操作、專業經營對抗擾亂市場秩序、客戶+員工力抗.禿鷹集團的史詩級戰爭。

他說：「我們沒有輸的本錢，全國都在看這場關鍵性的對決，我深信我們絕對會取得勝利的果實。」

光洋科的科工廠員工也發起「我的光洋我來挺」，支持的留言，貼滿牆面。圖/光洋撐傘團提供
光洋科的科工廠員工也發起「我的光洋我來挺」，支持的留言，貼滿牆面。圖/光洋撐傘團提供

光洋科 禿鷹 勝利

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