11月NMI反映漲價效應 二指數皆創編以來最快上升速度

漲價效應，11月台灣非製造業經理人指數（NMI）也反映了。其中，11月非製造業之採購價格（營業成本）指數已連續12個月維持在60.0以上的上升速度，且11月指數再攀升0.8至70.3。此外，非製造業已連續18個月回報服務收費價格為上升，11月指數再攀升1.8至61.3，二者皆為2014年8月創編以來最快上升速度。

中華經濟研究院第三研究所助研究員陳馨蕙表示，10月中經院就曾提及，內需產業在製造業漲價潮、交期攀升、數位轉型、國內薪資調整與農曆年前旺季等綜合因素下，需觀察業者對於產品售價與薪資政策如何調整與因應。

陳馨蕙指出，2020年疫情迄今，許多內需非製造業者必須在通路、數位化、商業模式上進行轉型，業者紛紛表示服務收費價格攀升並不僅為了反映短期原物料價格的攀升，某種程度也是被迫必須反應中長期轉型下營運成本的攀升。

根據中經院最新資料顯示，在非製造業的「採購價格」部分，八大產業全數回報採購價格呈現上升，各產業依上升速度排序為營造暨不動產業、批發業、住宿餐飲業、零售業、教育暨專業科學業、運輸倉儲業、金融保險業與資訊暨通訊傳播業。

此外，在非製造業之「服務收費價格」方面，同樣呈現八大產業全數回報上升情形，各產業依上升速度排序為營造暨不動產業、批發業、零售業、住宿餐飲業、資訊暨通訊傳播業、教育暨專業科學業、運輸倉儲業與金融保險業。