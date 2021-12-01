環保署試辦廢車回收一站通服務 估每年百萬人受惠

為節省民眾廢車回收、報廢、止稅及獎勵金申請時間，環保署與交通部、財政部攜手合作推動「廢車回收一站通」服務，今（1）日起試辦，明年元旦正式上路，民眾在家一鍵就可完成辦理「車體回收」、「車籍報廢」、「繳納汽燃費」、「繳納牌照稅」及「獎勵金申請」等五大服務，快速又便利，預估每年可受惠人數約為100萬人。

環保署副署長蔡鴻德指出，每年約有高達1百萬汽機車報廢，環保署正視車輛報廢程序複雜，造成車主申請報廢意願低的問題。在國發會經費協助下，串連財政部、交通部建立跨部會平台，並在車體回收業者的配合下，整合報廢程序，免除民眾四處奔波的麻煩，提高回收意願。

財政部賦稅署副署長樓美鐘表示，打造「智慧型政府」為行政院的持續方向。希望過去因為怕麻煩而閒置車輛的民眾，可以藉由一站通平台儘快報廢停止牌照稅的計費徵收。

交通部公路總局副局長黃運貴表示，車輛報廢為車輛管理的重要工作之一，靠著資通訊科技簡化流程，民眾不需親自到監理站辦理，讓家裡有老廢車輛的民眾，可以儘快完成報廢，享受政府提升的服務品質。

環保署表示，使用「廢車回收一站通」網站服務有三大好處，首先，車主完成「車體回收」及「車籍報廢」後，系統自動發送簡訊及email通知完成回收，提醒車主可至網站進行繳納汽燃費及牌照稅，並提供繳費網址，即可完成繳費(稅)作業。

第二，「獎勵金申請」於申請廢車回收服務時，即可同時填妥車主匯款帳戶資料，在完成車體回收與車籍報廢的同時，系統自動審查通過後，獎勵金自動匯入車主帳戶。

第三，民眾於車體回收時，可將車牌一併交給回收商，再由回收商定期繳回監理站，車主無須再以臨櫃或郵寄方式繳回監理站。

環保署表示「廢車回收一站通」將原本繁複的申辦及繳費程序，朝「一鍵辦理完成」目標邁進，結合回收聯單數位化及虛擬櫃台即可快速完成報廢回收作業。

環保署宣布將針對申辦服務的民眾辦理抽獎活動，自今年12月1日至110年12月31日止（系統試營運期間），凡使用「廢車回收一站通」完成車體回收、車籍報廢及回收獎勵金申請者，將抽出報廢汽車、機車車主各10名，總計20名幸運車主，提供回收獎勵五倍金，即汽車回收獎勵金由1,000元增加為5,000元，機車回收獎勵金由300元增加為1,500元，抽獎時間與抽獎結果將於環保署資源回收網及Facebook粉絲專頁另行公告。