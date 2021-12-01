退休金危機大！ 熟齡族退休金準備缺口達1909萬元

yes123求職網今天發布「中高齡就業專法上路周年調查」，熟齡族勞工估計退休金目標高達2515萬元，但達成率只有24.1%，亦即準備退休金的缺口比率高達75.9%（1909萬元）。不過，更慘的是，高達五成八是「老老照顧」，為了照顧長輩，高達82.6%的人曾經有過離職念頭。

這份調查熟齡勞工，在「生活無虞」前提下，原本預估的退休金準備目標高達2515萬元。但是截至目前為止，達成率僅為24.1%，代表準備退休金還有的「缺口比率」高達75.9%。若以2515萬的24.1%估算，目前大概存到606萬元，等於「退休金缺口」，還有1909萬元。

這個目標是高估？yes123求職網發言人楊宗斌認為，若根據主計總處公佈的去年度數據，「平均每人月消費支出」為2萬3262元：假如六十歲退休，平均活到八十歲，20年開銷換算下來，剛好約為558萬元，對比平均「已存的」606萬元，其實也超過這個「平價版」的退休金數字。

至於心中計畫如何請領「勞保老年給付」，調查則發現：有66.2%勞工想「每月領」；也有33.8%想「一次給付」。

對熟齡族勞工更為嚴峻的生活狀況，就是「老老照顧」。本次調查發現，在尚未退休的熟齡勞工之中，就有五成八(58%)目前仍有「長輩」同時需要照顧：其中38.8%屬於「自認能兼顧工作與長輩」；61.2%屬於「自認不能兼顧工作與長輩」。為了照顧長輩，高達82.6%的人曾經有過離職念頭。

對尚未退休的熟齡勞工來說，合計高達93.5%的人，自評目前的「生活壓力大」：還分成53.4%屬於「可以承受」壓力；40.1%屬於「無法承受」壓力。

調查顯示，在尚未退休的熟齡勞工當中，目前有正職工作占73.6%：其中有高達八成一(81.4%)評估，自己「不可以」在現在的公司任職到退休；也有69.1%指出，任職公司今年在徵才時，「有出現」聘用無經驗的新人，來「取代」資深員工的情況，因此高達91.7%自認目前有「職場恐慌症」。