年關難過！被放無薪假再突破2.5萬人

勞動部今（1）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前有3,035家、25,227人實施無薪假，較上周微增46家，人數增加312人，值得注意的是，製造業中民生工業實施無薪假人數增加214人。

年關將近，無薪假人數再次突破2.5萬關卡，主要是製造業一周之內增加226人，主要集中在民生工業，一周內增加214人；另外，旅行社仍受到邊境管制影響，一周之內再增加14家、222人。

至於疫情重災區的住宿餐飲業，目前有6,514人實施無薪假，較上周減少30人；運輸倉儲業現則有1,999人被放無薪假，一周之內減少230人。惟批發零售業目前有2,574人實施無薪假，較上周增加79人。

勞動部官員表示，在住宿餐飲業陸續有吃到飽、中型餐館提前停止實施減班休息，運輸倉儲業中也有市區公車停止實施，所以兩行業別實施人數持續下降。

勞動部官員表示，多數事業單位之實施無薪假人數在50人以下，實施期間多數為四至六個月。官員並透露，隨著進入寒假及農曆春節旺季，下期無薪假情勢會有較明顯降幅。