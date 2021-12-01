11月台灣PMI、NMI走升 張傳章：表現不錯且穩健

中華經濟研究院今（1）日公布11月台灣製造業採購經理人指數（PMI），一度在9月滑落至2020年10月以來最慢擴張速度，11月PMI指數攀升1.2至59.5。中經院院長張傳章表示，主因是新增訂單與生產指數雙雙回升站上60，擴張速度加快走勢所致。

不只PMI指數持續上揚，呈現連續17個月擴張，11月台灣非製造業經理人指數（NMI）更是大幅彈升3.8至62.3，為2014年8月創編以來最快擴張速度。張傳章表示，11月PMI、NMI表現都相當不錯且穩健。

其中，PMI明顯攀升，主要是電子暨光學產業10月看起來訂單沒那麼好，但11月供應鏈調整已比預期好。NMI則因為疫情趨緩管制放鬆，又加上進入年底結案與促銷旺季，以及百貨週年慶、雙11促銷，還有業者配合振興五倍券加碼促銷所致。

至於新變種病毒Omicron對未來經濟情勢的衝擊，張傳章指出，若防疫措施做得好，影響應該不大，目前廠商也多表示還沒有影響，且「別人的劣勢，就是我們的優勢」，最重要還是防疫要做得好，並應加速疫苗接種的覆蓋率。

此外，為平抑物價，行政院拍板大宗物資降稅，昨宣布今起至明年3月31日，機動調降小麥、牛肉、水泥及汽、柴油等四項關稅及貨物稅。對此，張傳章表示，政院此舉主要是為讓國人可以消弭通膨的預期，相信對於平抑物價會有正面效果。

中研院經濟研究所研究員簡錦漢分析，11月PMI能夠明顯攀升，主要是因為中國大陸現在的供電量比較穩定，全球半導體缺貨也稍稍舒緩，對整個供應鏈暢通都有幫助。不過，未來幾個月的疑慮是中國大陸即將舉辦北京冬奧，為了讓空氣變好，很有可能要求工廠停工，以及新變種病毒Omicron，都會對接下來的經濟發展有所疑慮。

中經院指出，11月六大產業全數回報PMI擴張，依擴張速度排序為電力暨機械設備產業、食品暨紡織產業、電子暨光學產業、化學暨生技醫療產業、交通工具產業與基礎原物料產業。對於未來六個月展望指數也在連續三個月擴張速度趨緩後，指數由2020年9月以來最慢擴張速度，回升3.7至57.9。

11月NMI部分，八大產業也都呈現擴張，依擴張速度排序為營造暨不動產業、住宿餐飲業、零售業、運輸倉儲業、教育暨專業科學業、批發業、金融保險業與資訊暨通訊傳播業。